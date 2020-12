IFTTT fête ses dix ans.

IFTTT, ces lettres pourraient ne pas signifier grand-chose pour une grande majorité de consommateurs. En revanche pour ceux qui s’intéressent à la domotique connectée, IFTTT a été un moment une bonne solution pour mieux gérer ses appareils connectés. La plateforme en ligne fête ses dix ans d’existence cette année.

IFTTT, un « service », une plateforme dédiée à la domotique qui fête déjà ses dix ans. L’occasion pour nous de faire un peu le tour sur ce qui fut il y a dix ans une solution nouvelle.

En effet, lorsque la domotique est née, il y avait un gros souci. Le souci étant que chaque constructeur y allait de son protocole et de son système. Si le ZigBee ou Zwave se disputait le marché, il était quand même souvent nécessaire de bien choisir la marque vers laquelle vous alliez pour installer votre domotique.

Puis arrivèrent les objets connectés. Ceux-ci offrent la possibilité d’être piloté par un smartphone. Une fonction pour le moins pratique dans un monde où nous sommes constamment connectés avec notre téléphone en main.

Cependant, là aussi, il y avait une nouvelle problématique. La problématique était d’avoir une multitude d’applications pour piloter vos objets. Une application pour votre thermostat connecté, une autre pour vos prises connectées.

À relire : IFTTT fait peau neuve !

IFTTT, une App et une plateforme pour tout harmoniser.

Ainsi naquit IFTTT. De fait, le but premier fut d’apporter une solution qui permette de n’utiliser qu’une seule application pour piloter tous les objets connectés de la maison depuis son smartphone.

Depuis, le service a bien évolué et a su séduire de plus en plus de constructeurs qui ont rendu possible l’intégration de leur objet connecté au système de IFTTT.

En outre, IFTTT propose également une version Pro payante qui donne accès à différents services supplémentaires. Et à l’occasion de ses 10 ans, la plateforme a décidé de faire un geste commercial en proposant un prix réduit pour toute nouvelle souscription annuelle.