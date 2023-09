IFA 2023 : Xgimi présente son futur projecteur à focale courte.

Si Xgimi présentait son nouveau projecteur Horizon Ultra qui propose de la 4K et dont tout le monde parle, le CEO de l’entreprise nous a aussi présenté le futur de la marque en matière de projecteur à focal courte.

Xgimi est devenu une référence, un leader dans le domaine des vidéos projecteur. La marque n’a de cesse de séduire le grand public avec ses produits et nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester son projecteur portable Halo Plus. Cette fois, la marque propose un tout autre produit.

Un futur projecteur à focale courte chez Xgimi.

À l’occasion de notre présence à l’IFA, la marque nous avait invitées sur son stand pour découvrir sa grosse nouveauté, son projecteur HORIZON Ultra. Un produit sur lequel nous reviendrons prochainement dans une autre news.

Mais pour le coup, ce qui nous a intéressés, c’est un autre produit qui n’est pas encore commercialisé et pour lequel peu d’informations officielles sont données. Le projecteur lui-même ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune communication.

Nous avons eu la chance de le découvrir et d’en savoir un peu plus grâce à Monsieur Yang Liao, le cofondateur de la marque en personne ! Eh oui rien que ça. Alors bien sûr, en matière de projecteur à focale ultra-courte, la marque propose son Aura, un Projecteur 4K. ais avouons-le, ce dernier est davantage destiné à une salle aménagée par un puriste qu’au salon de monsieur tout le monde.

A relire : Test : Xgimi Halo plus Xgimi nous présente ici sont tout dernier projecteur portable le Xgimi Halo plus , un projecteur portable avec son Harman/Kadron intégré.

Un nouveau projecteur qui aurait sa place dans le salon.

Le modèle que nous avons pu prendre en photo reste encore un prototype et ses caractéristiques techniques risquent encore d’évoluer dans le futur. Dès lors, on ne vous donnera pas d’informations sur le sujet. Mais l’objectif de la marque est clair. Ce nouveau venu a pour objectif de venir siéger dans tous les salons sans dénature la décoration de votre pièce.

Ce qui nous a surpris, c’est tout d’abord la taille de l’appareil. En effet, comparé à celle du Xgimi Aura, on est dans un format nettement plus compact. Ensuite ce qui nous a plus aussi c’est le design.

Comme le soulignent les responsables de la marque, le dessin pour séduire le client a désormais son importance. Et ainsi de nous demander : si vous aviez le choix, quel modèle préférez-vous à performances égales ? Et je ne vous cache pas que mon choix s’est porté sur le nouveau venu. Un style plutôt sympa avec une sorte de tissu.

Le projecteur pourrait encore bénéficier sans doute de quelques améliorations par exemple, une zone transparente qui s’ouvrirait ou se fermerait pour réduire les poussières sur la lentille… Pour le reste, ce projecteur devrait puiser une grande partie de sa technologie sur son grand frère l’Aura et devrait très certainement bénéficier du Bluetooth et de Wi-Fi en matière de connectivité sans fil.

Prix et Disponibilité.

Nous n’attendons donc plus que le lancement officiel prochain de ce modèle ainsi que son prix.