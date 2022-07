Halo+, regarder vos séries n’importe où sur grand écran.

La société Xgimi propose Halo+, un rétroprojecteur compact et connecté doté de Wi-Fi qui pourra se placer n’importe où et sans avoir à brancher sur une prise de courant.

De nos jours, nous sommes de plus en plus nombreux à consommer de la vidéo en streaming ou à la demande sur des plateformes ou depuis une box numérique. Certaines plateformes comme Prime Video ou Netflix nous offre même la possibilité « d’enregistrer » du contenu pour le regarder offline.

Xgimi Halo+, un projecteur qui va partout.

Avec ce projecteur, la maque entend proposer une nouvelle solution portable en matière de vidéo avec un vidéo projecteur qui peut s’installer n’importe où. Ce projecteur offre la possibilité de projeter de la vidéo sur une diagonale allant de 60 pouces à 120 pouces. Le projecteur est équipé d’un système qui ajuste automatiquement l’image projetée pour correspondre à la taille de l’écran. Le projecteur vidéo de Xgimi est également doté d’un Ajustement automatique du focus de l’image pour une netteté parfaite. Bref, vous l’aurez compris, l’idée est de fournir un projecteur qui se configurera tout seul pour le plus grand bonheur de l’utilisateur.

NOMVDIC X300, une enceinte audio qui fait projecteur LED. La société américaine NOMVDIC propose son NOMVDIC X300, une enceinte audio portable dotée de haut-parleurs Harman Kardon et d’un projecteur LED. Le tout doté de Wi-Fi et de Bluetooth et transportable n’importe…

À noter que ce projecteur offre une puissance de projection de 900 lumens et offre la possibilité d’afficher une image FULL-HD. En outre, la marque n’a pas fait dans la dentelle niveau rendu audio. De fait, elle a choisi d’intégrer des haut-parleurs Harman Kardon. Et ce sont pas moins de deux enceintes actives de 5W qui viennent équiper le projecteur. Toujours sur la partie audio, le projecteur gère les formats DTS HD et Dolby Audio.

Connectivité pour plus de facilité et pour être multi source.

Autre point de ce projecteur, la présence du Bluetooth et du Wi-Fi. Le Bluetooth permettre pour sa part de venir associer une enceinte audio portable Bluetooth si vous voulez un rendu sonore plus performant que celui du projecteur ou pour venir lui associer un casque sans fil. Pour ce qui est du Wi-Fi il permettra de venir associer un ordinateur ou connecter le projecteur Halo+ à Internet. D’autant que pour le coup, le projecteur est équipé d’Android TV. Du Wi-Fi Dual-band 2.4/5GHz et supporte les normes 802.11a/b/g/n/ac.

Enfin, on notera qu’il est possible de venir relier n’importe quelle source via le port HDMI. Le tout tient dans une forme cylindrique de 113.5 x 145 x 171.5mm pour un poids de 1.6kg.

Prix et Disponibilité.

Le Halo+ de Xgimi est proposé au prix de 849€.