Magic Lamp, XGIMI joint l’utile au nécessaire.

XGIMI spécialiste des projecteurs présentait sa Magic Lamp à l’occasion du salon IFA de Berlin. Derrière ce nom se cache une solution deux en un pour votre salon qui pourrait séduire les plus cinéphiles d’entre vous.

XGIMI est une entreprise asiatique qui conçoit et fabrique des projecteurs intelligents multifonctionnels ainsi que des téléviseurs laser. La marque a fait de ce segment son secteur de prédilection et entend bien proposer ses produits à tous ceux en quête de séries, de films.. Ainsi après avoir sorti en juillet son projecteur transportable, la marque propose aussi un projecteur pour le moins original qui se fera discret dans votre salon.

Halo+, regarder vos séries n’importe où sur grand écran. La société Xgimi propose Halo+, un rétroprojecteur compact et connecté doté de Wi-Fi qui pourra se placer n’importe où et sans avoir à brancher sur une prise de courant.

Magic Lamp, un projecteur caché dans un plafonnier ou un plafonnier qui se prend pour un projecteur.

Présent à l’IFA la marque nous avait invités à venir découvrir ses nouveautés. Parmi celles-ci, nous avons découvert le Magic Lamp. Concrètement, la marque XGIMI a eu l’idée de concevoir un projecteur qui s’avère être intégré dans un plafonnier rond. La particularité dans le cas présent, c’est que le projecteur est équipé d’un système de fixation à clipser. Ainsi, il suffit de brancher la partie « mural » au plafond et d’y raccorder les câbles électriques pour venir ensuite y fixer la partie principale du projecteur.

La marque souligne qu’à cette occasion, L’équipe dédiée au développement a utilisé une technologie différente des autres projecteurs à focale courte/ultra-courte en intégrant un système de décalage d’axe de 32° et un super grand angle de projection. Grâce à ce système, le projecteur fixé au plafond évite les ombres lorsque l’on passe devant.

Le projecteur est en outre équipé d’une connexion Wi-Fi de sorte qu’il pourra accéder à des services en ligne ou se connecter à un autre équipement. De même le Bluetooth est également présent pour par exemple associer votre barre de son ou votre système audio au projecteur pour un rendu sonore encore plus performant. On notera au passage que pour les enceintes intégrées du Magic Lamp, XGIMI a choisi comme partenaire pour son système sonore Harman Kardon. L’appareil est également doté d’une télécommande qui permettre de le piloter. Pour les plus connectés, ils pourront installer une application sur leur smartphone.

À noter que comme sur la plupart des projecteurs de la marque, il sera possible de régler la taille de l’image, mais aussi de calibrer la partie horizontale ainsi que la partie verticale.

Un projecteur, mais aussi un plafonnier pour éclairer votre salon ou votre chambre.

Effectivement, le plus de ce projecteur est qu’il est intégré dans un plafonnier rond dans lequel se trouve des LED. Grâce à l’application il vous sera donc possible d’allumer ou éteindre la lumière de la pièce ou encore d’utiliser des fonctions de type dimer pour réduire la luminosité de la pièce.

Prix et Disponibilité.

La Magic Lamp de XGIMI sera disponible dans un premier temps en Chine au prix de 7 999 RMB, soit environ 2 000 euros. Il devrait ensuite être commercialisé partout dans le monde.