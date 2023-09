Nouvelle Audi Q6 e-tron, un véhicule électrique connecté.

Le futur de la mobilité prend forme avec l’Audi Q6 e-tron. Le constructeur allemand poursuit son ascension dans la gamme premium électrique et propose un nouveau modèle avec toujours plus de technologie.

Audi, marque reconnue pour son engagement envers l’excellence technique, fait un pas de plus vers un avenir électrifié avec ce nouveau modèle. Le troisième constructeur allemand dans le segment de l’automobile revient à nouveau sur le devant de la scène automobile pour proposer un modèle full électrique.

Audi : Pionnier de l’Électrification et arrivée de l’Audi Q6 e-tron.

L’entreprise allemande Audi, réputée pour son héritage de qualité et de performances, s’inscrit résolument dans l’avenir de l’automobile avec le lancement de son Audi Q6 e-tron. Cette initiative reflète l’engagement continu de la marque envers l’innovation durable et la mobilité électrique.

La Nouvelle Ère de la Conception : Audi Q6 e-tron

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’introduction de ce nouveau modèle qui incarne la nouvelle philosophie de design de la marque, qui met l’accent sur la combinaison d’esthétique futuriste et de fonctionnalité pratique.

Caractéristiques Techniques Avancées

Enrichissant sa gamme de véhicules électriques, Audi a équipé le Q6 e-tron de technologies de pointe. Le système de connectivité et d’infodivertissement offre une expérience utilisateur exceptionnelle grâce à son écran connecté et à la compatibilité avec Android Automotive. De plus, l’assistant vocal intégré simplifie l’interaction entre le conducteur et le véhicule, garantissant une expérience de conduite intuitive.

En se basant sur des technologies et des concepts éprouvés développés pour d’autres produits Audi similaires, le Q6 e-tron représente une évolution naturelle de la vision d’Audi pour l’avenir de la conduite électrique.

Ainsi, ce nouveau venu hérite d’un écran MMI de 10,9 pouces destiné spécifiquement au passager avant. Cet écran est muni d’une technologie d’obturation qui permet au passager de regarder des films en toute quiétude, sans distraire le conducteur.

Android Automotive à bord.

De son côté le conducteur a droit à un écran panoramique Audi MMI qui se compose se compose de l’Audi virtual cockpit de 11,9 pouces et de l’écran tactile MMI de 14,5 pouces. Le tout hérite d’une toute nouvelle plateforme d’infodivertissement développée avec l’éditeur de logiciels CARIAD.

Par ailleurs, l’utilisateur bénéficie d’un assistant vocal pour activer certaines fonctions de la voiture. Ainsi, il lui suffira de dire la phrase « Hey Audi » et la commande qu’il souhaite pour que la voiture s’exécute.