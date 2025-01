SX-PCEBE : Le premier module PCIe Wi-Fi 7 et Bluetooth conçu pour l’IA par Silex

Silex Technology étoffe son catalogue de solutions connectées avec une innovation majeure : le SX-PCEBE, un module PCIe combinant les technologies Wi-Fi 7 et Bluetooth. Spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des applications IA d’entreprise, ce produit promet des performances sans précédent en matière de connectivité et de fiabilité.

Ce module marque une avancée technologique pour Silex, une marque reconnue pour ses solutions de connectivité haut de gamme. Avec le SX-PCEBE, la société démontre sa capacité à anticiper les exigences des systèmes embarqués dans des secteurs variés comme l’intelligence artificielle, la robotique et l’automatisation industrielle.

Connectivité Wi-Fi 7 : Une vitesse et une stabilité incomparables

Le Wi-Fi 7, intégré au SX-PCEBE, représente la prochaine évolution dans les technologies de connectivité sans fil. Avec une bande passante atteignant jusqu’à 320 MHz, ce module permet des vitesses de transfert exceptionnelles, idéales pour des flux de données intensifs comme ceux des systèmes IA.

La compatibilité tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) garantit non seulement une flexibilité d’utilisation, mais aussi une réduction significative des interférences. Ce niveau de performance est particulièrement utile pour les applications critiques nécessitant une faible latence, comme la reconnaissance faciale en temps réel ou l’analyse de données massives.

Bluetooth intégré pour une connectivité polyvalente

En plus de la connectivité Wi-Fi 7, le SX-PCEBE est doté d’un module Bluetooth 5.3. Cette technologie assure des connexions robustes et économiques en énergie, répondant aux besoins des périphériques IoT et des appareils connectés de nouvelle génération.

Que ce soit pour synchroniser des capteurs ou pour une communication directe entre dispositifs, cette double connectivité ouvre un champ d’applications étendu dans l’écosystème industriel et domestique.

Une solution idéale pour les applications IA d’entreprise

Le module PCIe SX-PCEBE cible en priorité les environnements exigeants où l’intelligence artificielle est au cœur des processus. Il est conçu pour fournir une connectivité stable dans des domaines tels que :

La robotique industrielle, où des algorithmes avancés nécessitent une communication rapide.

Les véhicules autonomes, nécessitant des transferts de données en temps réel.

Les infrastructures intelligentes, où des systèmes AI analysent continuellement des flux de données.

Sa compatibilité avec les architectures de pointe et les frameworks IA le positionne comme un choix incontournable pour les entreprises en quête de performances.

Un format PCIe compact et adaptable

Le choix d’un format PCIe pour le SX-PCEBE reflète une volonté de répondre aux besoins des systèmes embarqués modernes. Ce format garantit une intégration facile dans des environnements variés, qu’il s’agisse d’équipements industriels ou d’appareils compacts.

Silex a également optimisé la dissipation thermique de ce module, une caractéristique cruciale pour les applications fonctionnant en continu dans des environnements contraints.

Interopérabilité et support logiciel robuste

Silex met un point d’honneur à offrir un support logiciel de qualité pour le SX-PCEBE. Le module est compatible avec les principaux systèmes d’exploitation embarqués, notamment Linux et Windows. De plus, des pilotes personnalisés sont disponibles pour garantir une intégration fluide dans les applications spécifiques des entreprises.

Cette approche axée sur l’interopérabilité permet aux développeurs de tirer pleinement parti des capacités du module sans compromis sur la fiabilité ou la sécurité des données.

Récapitulatif technique

Technologies intégrées : Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3

Fréquences Wi-Fi : Tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Format : PCIe (interface compacte)

Bande passante : Jusqu’à 320 MHz

Compatibilité logicielle : Linux, Windows, pilotes personnalisés

Applications cibles : IA, robotique, automatisation industrielle, IoT

