Amazfit Active 2 : l’innovation connectée dévoilée au CES 2025

Présentée lors du CES 2025, l’Amazfit Active 2 marque un tournant dans l’univers des montres connectées. Conçue pour accompagner les utilisateurs dans une vie active et saine, cette montre intègre des technologies de pointe en matière de santé, de sport et de connectivité, tout en offrant une autonomie impressionnante et des fonctionnalités intelligentes inédites.

Amazfit, une marque reconnue pour ses produits innovants et accessibles, continue d’étoffer son catalogue avec cette nouvelle montre, pensée pour répondre aux besoins variés d’un public exigeant.

Design raffiné et autonomie prolongée

L’Amazfit Active 2 séduit par son écran AMOLED HD de 1,43 pouce, qui offre une expérience visuelle immersive et des couleurs éclatantes. Disponible en plusieurs couleurs, avec des bracelets interchangeables, elle combine style et praticité. Conçue pour durer, elle est résistante aux rayures et étanche jusqu’à 5 ATM, idéale pour les modes de vie actifs.

Côté autonomie, la montre dépasse les attentes avec une batterie capable de tenir jusqu’à 10 jours en utilisation standard. Les utilisateurs intensifs peuvent compter sur une endurance de 7 jours, tandis qu’en mode d’économie d’énergie, la montre atteint les 14 jours. Une solution parfaite pour ceux qui souhaitent éviter des recharges quotidiennes.

Active 2, Des fonctionnalités santé et bien-être poussées

L’Amazfit Active 2 brille dans le domaine de la santé grâce à ses capteurs biométriques avancés. Elle mesure en continu la fréquence cardiaque, le SpO2, le sommeil et le niveau de stress, tout en proposant des exercices de respiration guidée pour favoriser le bien-être mental.

L’intégration de Zepp Coach™ offre une assistance personnalisée en matière de sport et de bien-être. Que vous prépariez un 3K ou un marathon, la montre propose des plans d’entraînement adaptés à votre niveau pour atteindre vos objectifs.

Modes sportifs dynamiques et cartographie

Avec plus de 160 modes sportifs, l’Amazfit Active 2 se distingue notamment par son HYROX Race Mode, dédié aux compétitions intenses, et son mode Strength Training, capable de détecter automatiquement les exercices de musculation, de compter les répétitions et de suivre les temps de repos. De nouveaux modes pour les sports d’hiver, comme le ski, enrichissent l’offre pour les passionnés de montagne.

En complément, la montre prend en charge les cartes hors ligne avec indications de direction. Grâce à la prise en charge de cinq systèmes satellites, il est possible d’importer des itinéraires sur la montre et de suivre des instructions détaillées via l’écran, le haut-parleur intégré ou des écouteurs connectés.

Connectivité et paiements simplifiés

La montre est compatible avec Android et iOS et intègre des fonctionnalités avancées pour une expérience fluide. Zepp Flow™, son assistant vocal, permet aux utilisateurs de régler les paramètres de la montre, de gérer leur calendrier ou encore de répondre aux messages avec un clavier ou la reconnaissance vocale.

Pour les utilisateurs en Europe, l’Amazfit Active 2 NFC inclut Zepp Pay, une fonctionnalité de paiement sans contact sécurisée, réservée à la version premium. Avec cette option, Amazfit se positionne comme un acteur de plus en plus complet dans l’écosystème des objets connectés.

Performances sportives et au-delà

L’Amazfit Active 2 ne se contente pas de fournir des données ; elle accompagne ses utilisateurs dans leurs progrès. Avec des plans d’entraînement précis et des modes avancés pour des sports variés, elle est conçue pour répondre aux attentes des amateurs comme des athlètes expérimentés.

Grâce à ses cartes hors ligne, ses instructions vocales et ses outils comme Zepp Coach™, elle se distingue sur un marché où la personnalisation et la praticité priment.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED 1,43 pouce, haute définition

: AMOLED 1,43 pouce, haute définition Capteurs : fréquence cardiaque, SpO2, analyse du sommeil, suivi du stress

: fréquence cardiaque, SpO2, analyse du sommeil, suivi du stress Modes sportifs : 160+ incluant HYROX Race Mode et exercices auto-détectés

: 160+ incluant HYROX Race Mode et exercices auto-détectés Navigation : cartes hors ligne, indications vocales, prise en charge de 5 systèmes satellites

: cartes hors ligne, indications vocales, prise en charge de 5 systèmes satellites Zepp Coach™ : plans d’entraînement personnalisés

: plans d’entraînement personnalisés Zepp Flow™ : commandes vocales, réponse aux messages sur Android

: commandes vocales, réponse aux messages sur Android Paiement NFC : disponible sur la version premium en Europe

: disponible sur la version premium en Europe Autonomie : jusqu’à 10 jours en utilisation typique

: jusqu’à 10 jours en utilisation typique Résistance : étanchéité 5 ATM, écran résistant aux rayures

: étanchéité 5 ATM, écran résistant aux rayures Connectivité : Bluetooth, microphone et haut-parleur intégrés

: Bluetooth, microphone et haut-parleur intégrés Compatibilité : Android et iOS

