Acer présente le Predator Helios Neo 16S AI au CES 2025

Lors du CES 2025, Acer a dévoilé le Predator Helios Neo 16S AI, un ordinateur portable conçu pour offrir des performances de jeu de haut niveau tout en restant polyvalent et mobile.

Acer continue de renforcer sa position sur le marché des ordinateurs portables en proposant des produits intégrant les dernières avancées technologiques. Le Predator Helios Neo 16S AI illustre cet engagement en combinant puissance et portabilité.

Processeur Intel Core Ultra 9 pour des performances accrues

Le Predator Helios Neo 16S AI est équipé d’un processeur Intel® Core™ Ultra 9 275HX, doté de 24 cœurs (8 P-cores et 16 E-cores) et pouvant atteindre une fréquence maximale de 5,4 GHz. Cette configuration vise à assurer une exécution fluide des applications exigeantes et des jeux récents.

Cartes graphiques RTX 5090 et 5070 Ti : des performances visuelles incomparables

Pour le traitement graphique, cet ordinateur portable intègre des cartes graphiques de pointe, notamment la NVIDIA GeForce RTX 5090 et la NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Ces solutions permettent de tirer parti des dernières avancées en matière de ray tracing et d’intelligence artificielle avec des technologies comme le DLSS 3.5, garantissant des graphismes d’une fluidité et d’un réalisme exceptionnels.

Écran OLED WQXGA de 16 pouces : immersion totale

L’appareil dispose d’un écran OLED WQXGA de 16 pouces, avec une résolution de 2560 x 1600 pixels et un format 16:10. Offrant un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une luminosité de 400 nits, et une couverture de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, cet écran assure une précision visuelle idéale pour le gaming comme pour le travail créatif.

Predator Helios Neo 16S AI, Technologies IA et système de refroidissement avancé

Le Predator Helios Neo 16S AI intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle telles que Acer PurifiedView™ 2.0 et PurifiedVoice™ 2.0, optimisant respectivement le cadrage vidéo et la clarté audio. Pour garantir des performances optimales en toutes circonstances, il est équipé de deux ventilateurs AeroBlade 3D de 6e génération, complétés par de la pâte thermique en métal liquide et des tuyaux de chaleur vectoriels.

Récapitulatif technique

Nom : Predator Helios 16 AI

: Predator Helios 16 AI Modèle : PH16-73

: PH16-73 Système d’exploitation : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Écran : 16″ OLED + WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 400 nits, DCI-P3 100 %, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC

: 16″ OLED + WQXGA (2560×1600), 240 Hz, 400 nits, DCI-P3 100 %, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC Processeur : Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 cœurs, jusqu’à 5,4 GHz)

: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 cœurs, jusqu’à 5,4 GHz) Cartes graphiques : NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU

: Mémoire : Jusqu’à 64 Go DDR5, 6400 MHz

: Jusqu’à 64 Go DDR5, 6400 MHz Stockage : Jusqu’à 4 To, PCIe Gen 5 SSD

: Jusqu’à 4 To, PCIe Gen 5 SSD Refroidissement : 6e génération AeroBlade 3D (x2), pâte thermique au métal liquide, tuyaux de chaleur vectoriels

: 6e génération AeroBlade 3D (x2), pâte thermique au métal liquide, tuyaux de chaleur vectoriels Dimensions : 356,78 x 279,55 x 15,9/27,71 mm

: 356,78 x 279,55 x 15,9/27,71 mm Poids : 2,7 kg

: 2,7 kg Batterie : 90 Whr

: 90 Whr Connectivité : Intel® Killer™ Wireless Wi-Fi 7 1750x Bluetooth 5.3 ou supérieur Intel Killer Ethernet E5000B Deux ports Thunderbolt 5 Type-C

: Fonctionnalités : MagKey 4.0 Predator Sense 5.0/Experience Zone Acer PurifiedView™ 2.0 Acer PurifiedVoice™ 2.0 Acer ProCam Copilot PC Game Pass (3 mois inclus)

: Audio : DTS®X: Ultra, 4 haut-parleurs

: DTS®X: Ultra, 4 haut-parleurs Caméra : FHD 1920 x 1080 IR Camera

