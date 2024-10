Soundcore Liberty 4 Pro : Nouveaux Écouteurs Sans Fil avec Réduction de Bruit Active et Écran Intégré

Les Soundcore Liberty 4 Pro, les derniers écouteurs sans fil de Soundcore, arrivent sur le marché avec plusieurs innovations. Ils se distinguent par un écran intégré à leur étui de charge, permettant d’ajuster facilement la réduction de bruit active (ANC) grâce à une barre tactile.

Soundcore, marque du groupe Anker Innovations, est connue pour ses produits audio de qualité. La marque enrichit régulièrement sa gamme d’écouteurs sans fil, visant à offrir des fonctionnalités avancées et des performances optimisées pour ses utilisateurs.

Caractéristiques Principales des Soundcore Liberty 4 Pro

Les Liberty 4 Pro se caractérisent par leur système de réduction de bruit active (ANC), qui s’adapte automatiquement à l’environnement toutes les trois secondes pour améliorer l’isolation sonore. Ils sont équipés de six microphones et d’un capteur de pression barométrique, permettant de réduire efficacement les bruits ambiants.

L’étui de charge des écouteurs intègre un écran qui affiche les paramètres choisis pour la réduction de bruit ou la transparence. Ces paramètres peuvent être modifiés directement en utilisant une barre tactile située sur l’avant de l’étui, une première pour la marque.

Performance Audio et Conception

Soundcore diversifie sa collection d’écouteurs en intégrant une technologie avancée. Les Soundcore Liberty 4 Pro utilisent une architecture acoustique ACAA, composée d’un haut-parleur de graves de 10,5 mm et d’un haut-parleur d’aigus en titane de 4,6 mm, offrant un son équilibré et riche. Ces écouteurs sont compatibles avec les formats Hi-Res Audio et Hi-Res Wireless, ainsi qu’avec le codec LDAC pour une meilleure qualité sonore sur les appareils compatibles.

Les écouteurs proposent également une fonctionnalité de son spatial multimode, permettant de profiter d’une expérience immersive, aussi bien pour l’écoute musicale que pour les contenus vidéo.

Autonomie et Recharge

Les Liberty 4 Pro bénéficient d’une fonction de charge rapide, offrant jusqu’à 4 heures d’écoute après seulement 5 minutes de charge. En désactivant l’ANC, l’autonomie peut atteindre 10 heures, tandis que l’activation de l’ANC réduit l’autonomie à 7h30. Avec l’étui de charge, cette autonomie peut être portée à 40 heures sans ANC et 30 heures avec ANC.

Soundcore continue de développer son catalogue en offrant des produits adaptés aux besoins des utilisateurs à la recherche d’écouteurs performants et pratiques pour une utilisation prolongée.

Personnalisation et Connectivité

Les Liberty 4 Pro permettent une personnalisation poussée grâce à l’application Soundcore, qui inclut la fonctionnalité HearID pour ajuster le son en fonction des préférences personnelles. Un égaliseur à 8 bandes est disponible, avec des profils sonores préconfigurés.

En matière de connectivité, les écouteurs sont équipés de Bluetooth 5.3, offrant une portée allant jusqu’à 15 mètres, ainsi qu’un appairage rapide pour les appareils Google. Les commandes peuvent également être gérées directement via les tiges des écouteurs, permettant un contrôle pratique des appels et de la musique.

Prix et Disponibilité

Les Soundcore Liberty 4 Pro sont proposés à un prix de 129,99 € en France. Ils sont disponibles en noir et en blanc sur Amazon. Un étui TWS gratuit est offert pour les utilisateurs qui achètent ces écouteurs dans les 21 jours suivant leur lancement. De nouveaux coloris seront également proposés prochainement.

Récapitulatif Technique

Réduction de Bruit Active (ANC) : Algorithme ANC 3.0, ajustements toutes les 3 secondes

: Algorithme ANC 3.0, ajustements toutes les 3 secondes Microphones : 6 micros intégrés

: 6 micros intégrés Capteur Barométrique : Adaptation continue à l’environnement

: Adaptation continue à l’environnement Architecture Acoustique ACAA 4.0 : Haut-parleurs graves 10,5 mm, aigus en titane 4,6 mm

: Haut-parleurs graves 10,5 mm, aigus en titane 4,6 mm Support Hi-Res Audio et Wireless , LDAC

, Son Spatial Multimode

Bluetooth 5.3 : Portée de 15 mètres

: Portée de 15 mètres HearID : Test d’écoute, égaliseur à 8 bandes

: Test d’écoute, égaliseur à 8 bandes Autonomie : Jusqu’à 10 heures sans ANC, 7h30 avec ANC ; 40 heures avec l’étui sans ANC, 30 heures avec ANC

: Jusqu’à 10 heures sans ANC, 7h30 avec ANC ; 40 heures avec l’étui sans ANC, 30 heures avec ANC Charge Rapide : 4 heures d’écoute en 5 minutes

: 4 heures d’écoute en 5 minutes Poids : 5,5 g chacun, 11 g au total avec étui

