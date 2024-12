Free lance la première Box 5G compatible Wi-Fi 7

Free, acteur majeur des télécommunications en France, annonce le lancement de sa nouvelle Box internet 5G compatible avec le Wi-Fi 7. Cette innovation promet d’améliorer significativement la qualité des connexions domestiques grâce à des débits plus élevés et une latence réduite.

En intégrant la norme Wi-Fi 7, Free répond à la demande croissante pour des connexions internet capables de supporter des usages multiples, du télétravail à la domotique, en passant par les loisirs numériques.

Présentation de la Box Wi-Fi 7 de Free

La Box 5G de Free introduit la toute dernière norme Wi-Fi 7, qui offre des débits théoriques pouvant dépasser les 30 Gbps. Comparée au Wi-Fi 6E, cette norme apporte une gestion plus efficace des réseaux saturés, tout en réduisant la latence. Ces améliorations s’adressent autant aux professionnels qu’aux utilisateurs intensifs de contenu multimédia ou d’appareils connectés.

Une Box 5G adaptée aux zones sans fibre

Cette Box inclut également une compatibilité avec la 5G, permettant aux foyers situés dans des zones mal desservies par la fibre optique de bénéficier d’un accès internet performant. Cette alternative garantit une couverture stable, même dans les environnements où l’infrastructure filaire est limitée.

Des applications multiples pour les utilisateurs connectés

Les utilisateurs équipés d’objets connectés ou de systèmes domotiques bénéficieront des avantages de cette Box grâce à une gestion fluide et prioritaire des flux de données. Les amateurs de jeux vidéo en ligne ou de streaming en haute définition (4K/8K) profiteront également d’une expérience optimisée grâce à la combinaison du Wi-Fi 7 et de la 5G.

Un design repensé pour s’intégrer chez vous

Free a conçu cette Box pour qu’elle soit à la fois performante et facile à installer. Son design moderne et compact s’intègre dans tout type d’intérieur, et l’interface utilisateur intuitive simplifie le processus d’installation et de configuration.

Un positionnement tarifaire compétitif

Fidèle à sa stratégie, Free propose cette nouvelle Box à un prix accessible, afin de rendre ces technologies de pointe disponibles pour le plus grand nombre. Les détails tarifaires exacts seront communiqués directement sur les plateformes de l’opérateur.

Résumé des caractéristiques techniques

Norme Wi-Fi :

Wi-Fi 7, offrant des débits théoriques supérieurs à 30 Gbps , soit une augmentation significative par rapport au Wi-Fi 6E. Cette norme inclut une meilleure gestion des interférences et des canaux plus larges (jusqu’à 320 MHz).

: Wi-Fi 7, offrant des débits théoriques supérieurs à , soit une augmentation significative par rapport au Wi-Fi 6E. Cette norme inclut une meilleure gestion des interférences et des canaux plus larges (jusqu’à 320 MHz). Compatibilité mobile :

Connectivité 5G intégrée , permettant d’accéder à une connexion internet stable même dans les zones non couvertes par la fibre optique.

: Connectivité , permettant d’accéder à une connexion internet stable même dans les zones non couvertes par la fibre optique. Latence ultra-faible :

Réduction significative des délais de transmission, idéale pour les jeux en ligne , la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) ou encore les applications professionnelles en temps réel.

: Réduction significative des délais de transmission, idéale pour les , la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) ou encore les applications professionnelles en temps réel. Gestion des appareils connectés :

Optimisation des réseaux domestiques grâce à la prise en charge simultanée d’un grand nombre d’appareils sans perte de performance, jusqu’à plusieurs dizaines de connexions actives.

: Optimisation des réseaux domestiques grâce à la prise en charge simultanée d’un grand nombre d’appareils sans perte de performance, jusqu’à plusieurs dizaines de connexions actives. Usage multimédia :

Compatible avec les contenus 4K et 8K , permettant un streaming fluide et sans interruption. Convient aux plateformes de vidéo à la demande, aux vidéoconférences et aux transferts de fichiers volumineux.

: Compatible avec les contenus et , permettant un streaming fluide et sans interruption. Convient aux plateformes de vidéo à la demande, aux vidéoconférences et aux transferts de fichiers volumineux. Technologie Multi-Link Operation (MLO) :

Capacité à combiner plusieurs bandes de fréquence pour améliorer la stabilité et la vitesse de la connexion.

: Capacité à combiner plusieurs bandes de fréquence pour améliorer la stabilité et la vitesse de la connexion. Sécurité renforcée :

Utilisation des dernières normes de chiffrement (WPA3) pour une sécurité optimale des données transmises.

: Utilisation des dernières normes de chiffrement (WPA3) pour une sécurité optimale des données transmises. Interface utilisateur :

Application dédiée et interface intuitive permettant une installation rapide et une gestion simplifiée des paramètres de la Box.

: Application dédiée et interface intuitive permettant une installation rapide et une gestion simplifiée des paramètres de la Box. Design :

Compact, discret et moderne, conçu pour s’intégrer dans tous les environnements domestiques.

: Compact, discret et moderne, conçu pour s’intégrer dans tous les environnements domestiques. Compatibilité réseau :

Supporte la rétrocompatibilité avec les normes Wi-Fi précédentes (Wi-Fi 6/6E, 5, etc.), pour une transition fluide.

: Supporte la rétrocompatibilité avec les normes Wi-Fi précédentes (Wi-Fi 6/6E, 5, etc.), pour une transition fluide. Énergie :

Optimisation énergétique grâce à une gestion intelligente de la consommation, adaptée aux nouvelles normes écoresponsables.

