REDMAGIC 10 Pro : Un smartphone pensé pour le gaming mobile de haute performance

REDMAGIC lance le REDMAGIC 10 Pro, un smartphone gaming de nouvelle génération conçu pour offrir aux utilisateurs des performances puissantes et une expérience immersive. Avec des caractéristiques avancées comme le processeur Snapdragon 8 Elite, un écran à haut taux de rafraîchissement et une batterie de 7 050 mAh, ce modèle s’impose comme une solution de choix pour les amateurs de gaming mobile.

REDMAGIC est une marque reconnue pour ses innovations dans le domaine du gaming mobile, et le REDMAGIC 10 Pro s’inscrit dans la continuité de cette ambition avec des spécifications techniques optimisées.

Processeur Snapdragon 8 Elite : la puissance au service des utilisateurs

Le REDMAGIC 10 Pro est équipé du dernier Snapdragon 8 Elite, combiné à la puce RedCore 3 pour maximiser l’efficacité des jeux et des applications exigeantes. Le processeur, qui propose une architecture huit cœurs et atteint une vitesse de 4,32 GHz, assure des performances soutenues même en usage intensif. Avec la mémoire LPDDR5X Ultra et le stockage UFS4.1 Pro, les utilisateurs bénéficient de vitesses de traitement élevées pour une navigation fluide. Son score de 3 291 328 points sur AnTuTu témoigne de ses capacités pour les tâches de performance intensive.

Un écran conçu pour l’immersion

L’écran FHD+ de 6,85 pouces du REDMAGIC 10 Pro, avec son ratio écran-corps de 95,3 %, maximise l’espace d’affichage tout en maintenant des bordures fines de 1,25 mm. Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2 000 nits, cet écran offre une qualité d’image optimisée pour les jeux, même dans des conditions lumineuses variées. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience visuelle fluide et immersive, adaptée aux sessions de jeu prolongées.

Batterie haute capacité de 7 050 mAh pour une utilisation prolongée

Avec sa batterie à double cellule de 7 050 mAh, le REDMAGIC 10 Pro permet de jouer pendant des heures sans interruption. La technologie Silicon Carbon utilisée améliore la densité énergétique tout en réduisant le poids global de la batterie. Ce modèle intègre également des fonctionnalités de gestion thermique et de charge intelligentes pour optimiser la durée de vie de la batterie, en ajustant les courants de charge pour prévenir la surchauffe.

Refroidissement avancé pour des performances stables

Le système de refroidissement ICE X utilise une technologie de métal liquide qui assure une meilleure dissipation thermique, ce qui est essentiel lors de sessions de gaming intensif. Grâce à une conductivité thermique de 116 W/mK, ce système réduit efficacement la température centrale de l’appareil. La structure de refroidissement en 11 couches, combinée à un ventilateur tournant à 23 000 tr/min, contribue à maintenir des performances optimales tout en limitant les nuisances sonores.

Design plat et transparent pour un confort d’utilisation

Le REDMAGIC 10 Pro a été conçu pour un usage prolongé, avec un design arrière plat et transparent qui améliore l’ergonomie et offre une prise en main confortable. Le dos du smartphone, avec une zone de transparence élargie, laisse apparaître certains composants internes, ajoutant un aspect esthétique unique. Les effets lumineux RGB personnalisables permettent également aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de l’appareil selon leurs préférences.

Récapitulatif technique

Processeur : Snapdragon 8 Elite avec puce RedCore 3

: Snapdragon 8 Elite avec puce RedCore 3 Écran : 6,85 pouces, FHD+, ratio écran-corps de 95,3 %, 144 Hz, 2 000 nits de luminosité

: 6,85 pouces, FHD+, ratio écran-corps de 95,3 %, 144 Hz, 2 000 nits de luminosité Mémoire : LPDDR5X Ultra (jusqu’à 24 Go), stockage UFS4.1 Pro (jusqu’à 1 To)

: LPDDR5X Ultra (jusqu’à 24 Go), stockage UFS4.1 Pro (jusqu’à 1 To) Batterie : 7 050 mAh, charge rapide 120 W

: 7 050 mAh, charge rapide 120 W Système de refroidissement : ICE X avec métal liquide, ventilateur silencieux à 23 000 tr/min

: ICE X avec métal liquide, ventilateur silencieux à 23 000 tr/min Appareil photo : 50 MP avec stabilisation OIS, ultra grand-angle 50 MP

: 50 MP avec stabilisation OIS, ultra grand-angle 50 MP Audio : Double haut-parleurs DTS Ultra, trois microphones intégrés

: Double haut-parleurs DTS Ultra, trois microphones intégrés Fonctionnalités additionnelles : NFC, moteurs linéaires 4D, Google Gemini AI

: NFC, moteurs linéaires 4D, Google Gemini AI Configurations disponibles : 12GB + 256GB, 16GB + 512GB, 24GB + 1TB

: 12GB + 256GB, 16GB + 512GB, 24GB + 1TB Coloris : Dark Knight, White Knight, Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight

: Dark Knight, White Knight, Transparent Silver Deuterium, Transparent Dark Knight Prix : À partir de 4 999 RMB

