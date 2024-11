Bon plan : Profitez du casque JBL Tune 760 BT NC Noir à prix réduit

Le casque JBL Tune 760 BT NC en couleur noire, un modèle phare pour les amateurs de qualité sonore avec réduction active de bruit, est proposé à un prix attractif. Au lieu de son tarif habituel de 99,99 €, il est actuellement en promotion chez Boulanger à seulement 69,99 €. Une belle opportunité pour ceux qui recherchent un casque performant sans se ruiner.

La marque JBL, réputée dans le monde de l’audio pour sa technologie de pointe et son engagement envers un son de qualité, continue d’étoffer son catalogue avec des modèles de casques et écouteurs pour tous les goûts. Avec le Tune 760 BT NC, JBL mise sur une expérience sonore immersive, un confort d’écoute prolongé, et une bonne autonomie pour séduire un public exigeant.

Un casque avec réduction active de bruit pour une écoute immersive

Le JBL Tune 760 BT NC intègre une technologie de réduction active de bruit, conçue pour isoler l’utilisateur des bruits extérieurs. Que vous soyez dans les transports en commun, au bureau ou en plein centre-ville, cette fonctionnalité vous garantit une immersion totale dans votre musique. Ce casque est idéal pour les auditeurs souhaitant se couper des distractions extérieures et profiter de leur contenu sonore avec une grande clarté.

Confort et ergonomie : un design pensé pour de longues sessions d’écoute

L’un des points forts du JBL Tune 760 BT NC est sans aucun doute son confort. Ce modèle, de type circum-auriculaire, est conçu pour englober les oreilles et réduire la pression, même après plusieurs heures d’utilisation. Son poids léger et ses coussinets rembourrés offrent un maintien agréable, tandis que son design pliable permet de le transporter facilement. JBL a visiblement pensé aux utilisateurs nomades qui souhaitent un casque pratique et confortable.

Une autonomie généreuse pour une utilisation prolongée

L’autonomie est un critère essentiel pour les utilisateurs de casques sans fil, et le JBL Tune 760 BT NC répond à ces attentes avec une durée d’écoute prolongée. Avec une autonomie de 35 heures en mode Bluetooth avec réduction de bruit activée, et jusqu’à 50 heures sans réduction de bruit, ce modèle est taillé pour une utilisation intensive. En cas de besoin, une recharge rapide de 5 minutes offre jusqu’à 2 heures d’écoute supplémentaires, un atout appréciable pour les journées chargées.

Qualité sonore signée JBL avec des basses puissantes

Côté audio, JBL reste fidèle à sa réputation avec un son précis et des basses profondes. Le JBL Tune 760 BT NC est doté des technologies emblématiques de la marque, offrant une restitution sonore riche et dynamique. Les basses, chères aux amateurs de musique moderne, sont bien présentes sans étouffer les autres fréquences, permettant une expérience d’écoute équilibrée. Ce modèle est idéal pour une variété de genres musicaux, des morceaux instrumentaux aux rythmes électroniques.

Connectivité et fonctionnalités pratiques

Ce casque Bluetooth est compatible avec la technologie multipoint, permettant de se connecter simultanément à deux appareils. Cette fonctionnalité est très pratique pour ceux qui souhaitent alterner entre leur smartphone et leur ordinateur sans avoir à déconnecter et reconnecter le casque. De plus, le JBL Tune 760 BT NC permet des commandes intuitives directement depuis l’oreillette, facilitant le contrôle du volume, de la musique et des appels.

Récapitulatif technique