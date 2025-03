ZTE dévoile la série nubia Neo 3 au MWC 2025 : une révolution gaming portée par l’IA

Le MWC 2025 de Barcelone est l’occasion pour ZTE de démontrer son ambition avec la stratégie « IA pour tous ». Cette année, la marque met l’accent sur l’intelligence artificielle et le gaming en dévoilant la série nubia Neo 3, pensée pour les passionnés d’eSport. Conçue sous la philosophie « Born to Win », cette nouvelle gamme promet une expérience de jeu de niveau professionnel avec des performances optimisées et un design pensé pour les joueurs.

Dans un marché en constante évolution, ZTE se démarque en intégrant l’IA à tous les niveaux de ses nouveaux smartphones. En collaborant avec Google Cloud, la marque intègre Gemini, le modèle d’IA avancé de Google, dans ses appareils. Cette intégration permet des fonctionnalités comme l’optimisation des performances en jeu, la traduction en temps réel et une assistance IA intuitive. ZTE ne se limite pas aux smartphones et vise un écosystème connecté couvrant les appareils mobiles, la maison et les véhicules intelligents. Cette approche ambitieuse renforce son positionnement en tant que leader technologique.

nubia Neo 3 : la nouvelle référence des smartphones gaming ?



Avec la série nubia Neo 3, ZTE veut redéfinir les standards des smartphones gaming. Trois modèles sont proposés : nubia Neo 3 GT 5G – Le modèle haut de gamme, à partir de 349 €, offre une expérience eSport inégalée, avec un écran OLED de 6,8 pouces, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 6000 mAh. Il intègre des gâchettes personnalisables, un système de refroidissement avancé et un moteur IA NeoTurbo pour optimiser les performances en jeu. nubia Neo 3 5G – Disponible à 259 €, ce modèle conserve les éléments clés du gaming, avec une autonomie renforcée, un mode jeu optimisé et des performances fluides. nubia Neo 3 4G – Destiné aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone gaming abordable, ce modèle conserve l’ADN eSport de la gamme avec un excellent rapport qualité-prix. Ces modèles bénéficient de fonctionnalités IA avancées comme l’IA Compagnon Demi, qui assiste les joueurs en temps réel, et un espace de jeu dédié optimisant l’expérience de jeu.

nubia Flip 2 5G : l’innovation IA au service du design pliable

ZTE élargit son offre avec le nubia Flip 2 5G, un smartphone pliable proposé à 699 €. Il dispose d’une charnière renforcée, d’un écran externe de 3 pouces, et intègre des fonctionnalités IA innovantes, comme : AI Calling Translate – Traduction instantanée lors des appels. AI Conversation Translate – Fluidité des échanges entre plusieurs langues. AI Wallpaper Generator – Création automatique de fonds d’écran personnalisés. AI Pets – Une innovation offrant des compagnons virtuels animés par l’IA. Avec son design premium et ses capacités IA, le nubia Flip 2 5G s’impose comme une alternative incontournable aux modèles pliables du marché.

Des performances gaming optimisées grâce à l’IA

L’ADN de la série nubia Neo 3 repose sur l’innovation et la performance. Son système de refroidissement VC de 4083 mm², combiné à la dissipation thermique multicouche, garantit une expérience fluide même lors de sessions de jeu intensives. Les joueurs profiteront également : D’un moteur de stabilisation de fréquence d’images – Pour une fluidité constante. D’un moteur linéaire à axe Z – Offrant un retour haptique puissant. D’un son immersif avec des haut-parleurs stéréo DTS:X Ultra. Le nubia Neo 3 GT 5G, propulsé par le processeur gaming UNISOC T9100, dispose de 2,4 Go de RAM dynamique et 256 Go de stockage. Grâce à l’IA NeoTurbo, l’optimisation des performances est automatique en fonction du type de jeu lancé.

Une expérience photo boostée par l’IA

Au-delà du gaming, les smartphones nubia Neo 3 et Flip 2 5G proposent un appareil photo principal de 50 MP, optimisé par Neovision AI. Cette technologie IA permet des améliorations automatiques de l’image, des effets de mode avancés et des outils de retouche intuitifs. Avec la traduction des appels et des conversations en temps réel, ces modèles offrent aussi des fonctionnalités pratiques pour les voyageurs et les utilisateurs internationaux.

Disponibilité et prix

Les nubia Neo 3 et nubia Flip 2 5G seront disponibles dans le monde entier dès fin mars 2025. Voici les tarifs annoncés : nubia Neo 3 GT 5G : 349 € nubia Neo 3 5G : 259 € nubia Flip 2 5G : 699 € Avec leur design audacieux, leurs performances gaming exceptionnelles et leur intégration IA avancée, ces nouveaux smartphones de ZTE s’imposent comme des références dans leur catégorie.

Récapitulatif technique

nubia Neo 3 GT 5G : Écran OLED 6,8″ 120 Hz, gâchettes gaming, refroidissement avancé, batterie 6000 mAh, IA NeoTurbo.

: Écran OLED 6,8″ 120 Hz, gâchettes gaming, refroidissement avancé, batterie 6000 mAh, IA NeoTurbo. nubia Neo 3 5G : Écran fluide, IA gaming, autonomie renforcée.

: Écran fluide, IA gaming, autonomie renforcée. nubia Neo 3 4G : Version accessible avec ADN gaming.

: Version accessible avec ADN gaming. nubia Flip 2 5G : Écran externe 3″, charnière durable, IA avancée (traduction, conversation, fond d’écran IA).

: Écran externe 3″, charnière durable, IA avancée (traduction, conversation, fond d’écran IA). IA intégrée : Google Gemini, AI Gaming, AI Photography, AI Translate.

: Google Gemini, AI Gaming, AI Photography, AI Translate. Prix : Neo 3 GT 5G (349 €), Neo 3 5G (259 €), Flip 2 5G (699 €).

