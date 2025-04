Bon plan : Profitez d’une réduction de 300€ sur le MSI Katana 17 B13VFK-1413FR Dragon Station

Le MSI Katana 17 B13VFK-1413FR Dragon Station est actuellement proposé avec une réduction de 300€, une opportunité à ne pas manquer pour les passionnés de gaming à la recherche d’un ordinateur portable performant.

Prix conseillé : 1 499,00 EUR –20%

Prix : 1 199,00 EUR

Acheter sur Amazon

MSI, reconnu pour son expertise dans le domaine des ordinateurs portables gaming, enrichit sa gamme avec le Katana 17 B13VFK-1413FR, combinant puissance et design pour offrir une expérience de jeu immersive.

Processeur Intel Core i7 de 13ᵉ génération pour des performances accrues

Au cœur du MSI Katana 17 se trouve le processeur Intel Core i7-13620H, doté de 10 cœurs (6 P-Cores et 4 E-Cores) et capable d’atteindre une fréquence turbo de 4,9 GHz. Cette architecture hybride assure une gestion efficace des tâches multitâches et des applications gourmandes en ressources.

Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 pour une expérience visuelle immersive

Le Katana 17 est équipé de la NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU avec 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Basée sur l’architecture Ada Lovelace, cette carte graphique prend en charge le ray tracing en temps réel et la technologie DLSS 3, offrant des graphismes réalistes et fluides dans les jeux les plus récents.

Écran Full HD 144 Hz pour une fluidité optimale

L’ordinateur dispose d’un écran de 17,3 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette combinaison garantit des images nettes et une fluidité appréciable, essentielle pour les jeux rapides et compétitifs.

Stockage et mémoire adaptés aux besoins des gamers

Avec 32 Go de mémoire DDR5 et un SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To, le Katana 17 offre des temps de chargement réduits et une réactivité accrue, permettant aux joueurs de stocker une vaste bibliothèque de jeux et de fichiers multimédias sans compromis sur la performance.

Système de refroidissement Cooler Boost 5 pour une performance durable

MSI intègre la technologie Cooler Boost 5, comprenant deux ventilateurs et plusieurs caloducs, assurant une dissipation thermique efficace. Cette conception maintient des températures optimales, même lors de sessions de jeu prolongées, préservant ainsi la longévité des composants internes.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core i7-13620H (10 cœurs, jusqu’à 4,9 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, 8 Go GDDR6

Mémoire vive : 32 Go DDR5

Stockage : SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To

Écran : 17,3 pouces Full HD (1920 x 1080), 144 Hz, dalle IPS

Système d’exploitation : Windows 11 Professionnel

Système de refroidissement : Technologie Cooler Boost 5

