REDMAGIC 9 Pro, le nouveau smartphone gamer est arrivé !

Avec son nouveau REDMAGIC 9 Pro, la marque Nubia dévoile un nouveau smartphone gamer qui a pour ambition de séduire tous les utilisateurs en quête de jeux gourmands en ressource sur smartphone.

Voilà un peu plus de 3 ans que le marché du smartphone a vu naitre un nouveau segment. En effet, jusqu’ici on avait les smartphones Low-Cost ou à petit budget, du milieu de gamme (200€-600€) et le haut de gamme avec des produits phares comme l’iPhone, le Galaxy S et autres.

Et soudain, un nouveau créneau est né, celui des smartphones gamer. Des smartphones un peu « hors-normes » tant par les spécifications que par leur design qui reprend les codes des PC de gamers.

REDMAGIC 9 Pro, il veut tout casser.

Alors, si vous nous suivez, vous connaissez REDMAGIC, nous avions même eu l’occasion de tester le RedMagic 6 il y a un peu plus de deux ans. Cette fois le REDMAGIC 9 Pro entend bien séduire un plus grand nombre. Il faut dire que Nubia a su choisir ses composants pour ce dernier smartphone.

Ainsi, le REDMAGIC 9 Pro offre la plus haute norme de performance avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 offrant une fréquence jusqu’à 3,3 GHz. Il est accompagné d’un GPU Adreno™ Red Core 2 Pro, de 12/16 Go LPDDR5X et de 256/512 Go de mémoire de stockage de type UFS4.0.

De la connectivité à l’extrême.

Côté connectivité, le téléphone hérite d’une solution double SIM et supporte la 5G. Coté Wi-Fi, on a droit à du Wi-Fi :11b/g/n/ac/ax/be alias WiFi 7 opérant sur les trois bandes de fréquence 2.4GHz, 5GHz et 6GHz. On retrouve du Bluetooth 5.3, du NFC.

Appareil photo et écran.

Pour la partie appareil photo, le REDMAGIC 9 Pro est doté à l’arrière d’un triple capteur 50 MP + 50 MP + 2 MP. Les capteurs étant estampillé Samsung GN 5 1/1,57. La caméra frontale elle offre 16 MP et offre une particularité plus qu’intéressante pour les gamers, elle est sous écran. Pas de goutte d’eau ou de point central donc sur la face avant.

Pour ce qui est justement de l’écran, le REDMAGIC 9 Pro est doté d’un écran 6,8 pouces FHD+ de type AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une résolution de 2480 x 1116px.

Enfin, cette nouvelle génération de REDMAGIC, hérite du nouveau Système de Refroidissement Magique ICE 13.0, doté du plus grand refroidisseur VC mesurant 10182 mm², entraînant une diminution remarquable allant jusqu’à 25°C de la température du noyau CPU.