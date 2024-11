Test : Thomson Streaming Box Plus 270

La Thomson Streaming Box Plus 270 est un boîtier de streaming type Google TV. Elle propose une résolution 4K Ultra HD, et pas mal d’autres atout ce qui permet un streaming fluide et une navigation rapide dans les applications. Nous avons eu l’occasion de tester en détail cette nouvelle solution vidéo grand public.



Préambule.

L’entreprise Thomson, créée en 1893, est une marque historique dans le domaine des technologies électroniques et de l’électroménager. Elle s’est d’abord spécialisée dans l’électricité, notamment dans l’équipement des tramways, avant d’évoluer vers des produits grand public comme les radios, les téléviseurs et les appareils électroménagers. Aujourd’hui, Thomson propose une large gamme de produits, des téléviseurs aux systèmes de domotique.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

OS : Google TV (Android 12)

Google Assistant: Oui

Google Cast : Oui

Bouton d’accès rapide : Oui, Netflix, Disney+, Youtube, Amazon Prime Video et Google Assistant

Processeur: Quad-Core Cortex-A55 20800 DMIPS

RAM : 3GB

Flash: 32 GB

Vidéo: 4K@60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Décodage vidéo: HDR 10, HLG, HDR10+, Dolby Vision

Décodage audio : Dolby Atmos, Dolby Digital

Microphone: Oui

HDMI : 2.1

USB : 3.0

Réseau : RJ45

WIFI: 802.11 b/g/n/a/ac/ax 2.4GHz/5GHz 2T2R (WiFi 6)

Bleutooth : 5.2

Poids: 296g

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Android TV Box

Télécommande

Adaptateur secteur

Manuel d’installation et d’utilisation

Installation / Configuration.

Test / Utilisation.

La Streaming Box Plus 270 est relativement petite, pas autant qu’une chrome cast mais reste assez discrète. Elle dispose d’un Google TV basé sur Android 12. Très facile à utiliser et discrète, cette minibox Google TV fonctionnant sous Android TV 12 se présente sous la forme d’un boîtier carré compact en plastique noir. Elle est fournie avec une télécommande avec des boutons d’accès rapides à Netflix, Disney +, Youtube et Amazon Video.

Utilisation.

La Thomson Box 270 propose une connectique presque complète pour un appareil de ce type. Elle est équipée d’une sortie HDMI 2.1, permettant de la relier facilement à un écran, avec prise en charge des normes audiovidéo récentes. Elle prend en charge les flux vidéo jusqu’à 2160p/60 et le Dolby Atmos. Avec ça, une connexion Bluetooth 5.0 est intégrée, facilitant l’accès aux contenus audio d’un smartphone ou d’une tablette, ainsi que la connexion à une manette de jeu ou une enceinte/barre de son compatibles. Petit inconvénient, pas de sortie optique..

En complément, on trouve des connecteurs supplémentaires, notamment en USB 3.0, qui permettent de profiter de ses films à partir de disques externes tout en conservant un flux vidéo correct.

La télécommande

La télécommande fournie avec la Thomson Box 270 est assez discrète et contient l’essentiel. Elle propose quatre boutons préprogrammés pour un accès direct à YouTube, Netflix, Amazon Prime Vidéo et Disney+. Elle dispose d’un micro qui permet d’utiliser l’assistant vocal de Google, activable via un bouton spécifique.

Navigation

La Thomson Streaming Box Plus 270 offre une navigation assez simple, structurée et claire, ce qui donne une expérience de navigation assez fluide et conviviale. Cette box propose une navigation rapide dans les menus et applications, facilitée par une télécommande ergonomique comme présenté dans le chapitre précédent.

La navigation peut également se faire par commande vocale avec Google Assistant, accessible via un bouton dédié mais il faut bien articuler pour se faire comprendre.

Streaming

La Thomson Streambox 270 offre une expérience de streaming de qualité correcte, avec une résolution allant jusqu’à 4K Ultra HD, augmentée par le Dolby Vision pour des couleurs éclatantes et le Dolby Atmos pour un son immersif. Ceci est complété par le support du WI-FI 6 (seulement ? ) pour boucler la boucle. Il suffit de s’équiper d’un bon home cinéma et d’un téléviseur 4K pour profiter d’une séance cinéma à domicile.

Le processeur Amlogic Cortex-A55, les 3 Go de RAM font bien le job !

La Streambox 270 inclut également Google Cast, ce qui permet de “caster” directement du contenu depuis un smartphone vers l’écran du téléviseur, et elle est compatible avec le Wi-Fi 6 pour une connexion internet stable et rapide.

Un bouton pour retrouver sa télécommande

La Thomson Streaming Box Plus 270 est équipée de la fonctionnalité “Retrouver ma télécommande”, conçue pour faciliter la localisation de la télécommande en cas de perte. Cette fonctionnalité vise à améliorer le confort des utilisateurs en répondant à un besoin courant dans de nombreux foyers. En plus de fournir un accès aux services de streaming et à une large gamme de contenus multimédia, la Thomson Streaming Box Plus 270 intègre des caractéristiques pratiques pour simplifier l’utilisation au quotidien.

Pour utiliser cette fonction, il suffit d’appuyer sur le bouton présent sur l’appareil principal, ce qui déclenche un signal sonore sur la télécommande, permettant ainsi de la retrouver facilement.

Google Assistant pour ceux qui ont les mains prises.

La Thomson Streaming Box Plus 270 est équipée de Google Assistant, permettant une navigation intuitive sur votre TV sans utiliser vos mains. Grâce à la commande vocale, vous pouvez piloter votre téléviseur depuis n’importe où dans la pièce, simplifiant ainsi l’expérience utilisateur. Pour autant que vous ayez des objets connectés dans votre maison compatible avec Google Assistant.

Conclusion.

La Thomson Streambox 270 a plusieurs points forts, dont une excellente qualité d’image en 4K Ultra HD, avec Dolby Vision et Dolby Atmos pour une expérience visuelle et sonore immersive. Elle est également rapide et réactive grâce à son processeur puissant, ses 3 Go de RAM, et ses nombreuses options de connectivité, notamment le Wi-Fi 6 pour un streaming fluide.

En revanche, elle pourrait décevoir par l’absence de certains accessoires, comme des câbles HDMI, souvent attendus avec ce type d’appareil. Enfin, bien qu’elle soit riche en fonctionnalités, l’interface Google TV peut paraître complexe aux nouveaux utilisateurs.

Pour se l’offrir, il faut compter environ 150 €, ce qui reste correcte, sans pour autant une affaire.

Points Positifs Points Négatifs + Design et performances – Pas de sortie optique + Fluidité d’utilisation – WIFI 6 + 4k et Dolby Atmos –

Evaluation.

Configuration : 18/20 Utilisation : 16/20 Fonctions : 14/20 Signal Wifi : 16/20 Prix : 16/20 Note finale : 16/20

