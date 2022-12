Test : Nice/Fibaro Motion Sensor + Smoke Sensor

Environnement, économie d’énergie, sécheresse, réchauffement climatique, autant de mots et de termes qui axent les recherches actuelles vers une consommation raisonnée et un respect de la nature. La domotique qui, jusque là, avait une étiquette plutôt « Geek » ou de passionnés peut se tailler une place dans ces nouvelles priorités fixées par les gouvernement. Ce qui était catégorisé hier comme énergivore et destiné à de l’automatisation pour fainéant peut devenir aujourd’hui comme un moyen de réduire les pertes énergétiques en rationalisant l’allumage des appareils tout en améliorant et sécurisant le quotidien.

Nous allons tester aujourd’hui 2 mutli-capteurs de chez Nice/Fibaro. Le premier est destiné à la surveillance incendie et le second à la détection de présence. Mais ils ne font pas que çà ! C’est parti pour une découverte de ces deux supers capteurs.

Préambule.

Avant tout, pourquoi Nice/Fibaro ?

Le groupe Nice est initialement un acteur international et leader dans la motorisation de portails et volets roulants.

Le groupe commercialise ses produits dans une centaine de pays à travers le monde, possède un réseau de distributeurs et s’assoit sur une histoire d’une trentaine d’années.

Fibaro, elle, est une société créée en 2010, basée en Pologne et bien connue dans le monde de la domotique personnelle et des appareillages à base de protocole Z-Wave. Elle propose des produits très qualitatifs et design. Elle diffuse également ses produits dans une centaine de pays.

Il y a quelques années (aux alentours de 2018), le groupe Nice a acquis 100% des parts de Fibar Group pour un montant d’un peu plus de 60 millions d’euros.

De là démarre une association gagnante qui propose des produits d’un excellent rapport qualité/prix.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

SMOKE CENSOR (FGSD-002) :

Power supply: CR123A/CR17345 battery, 3.0V DC Operational temperature: 0°C to 55°C Operational humidity: 0% to 93% Measured temperature range: -20°C to 100°C Temperature measuring accuracy: 0.5°C (within 0-55°C range) EU directives compliance: EN 14604:2005

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU Radio protocol: Z-Wave Radio frequency: 868.4 or 869.8 MHz EU;

908.4 or 916 MHz US;

921.4 or 919.8 MHz ANZ;

869 MHz RU; Radio transmit power: up to -5 dBm (EIRP) Range: up to 50m outdoors

up to 30m indoors

(depending on terrain and building structure) Dimensions (diameter x height): 65 x 28 mm

Le Smoke Sensor est un détecteur de fumée optique compatible Z-Wave. L’alarme incendie est signalée par un signal audible, par le clignotement de l’indicateur optique et par l’envoi de commandes d’alarme et de contrôle aux éléments du réseau Z-Wave. De manière générale, un détecteur optique permet de détecter la fumée dans les premières phases d’un incendie. Le Smoke Sensor est conçu pour être placé au plafond ou sur un mur. Renseignez-vous pour le positionnement correct de ce type d’appareil (1,5m d’un climatiseur, etc.)

MOTION SENSOR (FGMS-001) :

Alimentation : Batterie 3.0V Hauteur de montage recommandée : 2.4 m Plage de mesure du capteur d’intensité lumineuse : 0 – 32000 lux Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Plage de mesure du capteur de température : -20°C à 100°C Précision de mesure du capteur de température : 0.5°C (pour la plage 0 – 40°C) Conformité aux normes de l’UE: RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU Protocole radio : Z-Wave

Z-Wave+ (logiciel version 3.2 ou supérieur ) Fréquence radio : 868.4 ou 869.8 MHz EU;

908.4 ou 916.0 MHz US;

921.4 ou 919.8 MHz ANZ;

869.0 MHz RU; Puissance d’émission : jusqu’à -5 dBm (PIRE) Portée : jusqu’à 50 m en terrain dégagé jusqu’à 40 m dans les bâtiments (selon le terrain et structure du bâtiment)

Le Motion Sensor est un multi-capteur Z-Wave.

L’appareil permet la détection de mouvement, la mesure de la température et de l’intensité lumineuse.

De plus, en détectant les vibrations, il est possible de détecter une tentative de sabotage ou une activité sismique (rien que çà :)).

La diode RVB intégrée indique le mouvement, le niveau de température, le mode de fonctionnement et peut être un testeur de la couverture du réseau Z-Wave.

Motion Sensor peut être utilisé pour créer des scènes et comme capteur de transition. En d’autres termes grâce à la détection de mouvement on peut déclencher une scène (allumer une lumière, envoyer une notification ou autre).

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Le capteur (Smoke ou Motion Sensor)

La documentation papier en caractères un peu trop petits mais restant lisibles