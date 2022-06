Avec Hydro, Konyks arrose votre jardin.

Hydro, derrière ce nom assez évocateur, la société Konyks propose une nouvelle solution connectée, mais cette fois dédiée à l’extérieur. Et si vous arrosiez vos plantes à distance ?

L’été arrive ! Enfin, vu les chaleurs de la semaine passée, on pourrait dire qu’il est déjà là. Dès lors, l’arrosage va bon train et vu les températures de canicule, pas question d’oublier d’arroser vos fleurs, vos parterres et vos pelouses. Et si vous n’y pensez pas, vous risquez de vous retrouver avec des fleurs ou des plantes fanées. Mais Konyks propose une solution connectée pour ça aussi.

Hydro, arrosez votre jardin depuis votre smartphone.

Alors, Hydro est un petit appareil à raccorder entre votre robinet de jardin et votre tuyau d’arrosage. Le dispositif va fonctionner comme un second robinet. La particularité c’est que l’appareil est doté d’un module RF qui va communiquer avec une station qui se présente sous la forme d’un boitier de prise connectée. Un peu comme les boitiers CPL ou les répéteurs muraux.

Concrètement, la prise base va se connecter sur votre réseau Wi-Fi pour ensuite émettre un signal RF jusqu’au boitier Hydro. Konyks souligne d’ailleurs au passage qu’elle a opté pour cette solution RF, car moins énergivores et plus performante en terme de portée de signal.

La base est en outre dotée d’une prise électrique femelle de manière à ne pas vous faire perdre une prise de courant murale.

« L’installation se fait en quelques minutes dans l’application Konyks. Il suffit de le fixer sur le robinet extérieur et de raccorder le tuyau, l’affaire de quelques secondes ».

Une application pour un usage complet.

Avec l’application, l’utilisateur pourra au choix ouvrir ou fermer l’eau à sa convenance. Il sera aussi possible de définir des scénarii d’arrosage. Par exemple activer le module pour que l’arrosage puisse se faire par exemple tous les matins à 6h00. De la sorte, pas besoin de se lever pour arroser.

À noter qu’il est même possible de commander le dispositif Hydro via la vois avec les assistants vocaux. Et pour compléter l’usage, Konyks rend son boitier avec un capteur d’hygrométrie du sol qui peut servir de déclencheur à l’Hydro quand le sol est trop sec.

Bref, vous n’aurez plus d’excuse si vos plantations manquent d’eau. En outre, la marque souligne que le dispositif peut aussi être utilisé pour maintenir le niveau d’eau dans une piscine ou encore « remplir la gamelle du chien ». Bon, avouons que cette dernière option est un peu limite.

Prix et Disponibilité.

Le Kit d’arrosage connecté HYDRO est d’ores et déjà disponible et est proposé au Prix Public conseillé de 129,90€.