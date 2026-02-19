Dyson PencilWash™ : le laveur de sols ultra fin et léger qui redéfinit l’hygiène domestique

Le Dyson PencilWash™ marque une nouvelle étape dans l’univers du laveur de sols. Plus fin, plus léger et pensé pour les sols durs, il mise sur une conception compacte sans négliger les performances. L’objectif est clair : proposer un nettoyage humide efficace, maniable et adapté aux intérieurs contemporains.

La marque Dyson poursuit sa stratégie de miniaturisation technologique. Le constructeur étoffe son catalogue avec un appareil qui reprend ses fondamentaux : ingénierie précise, optimisation des flux d’eau et suppression des éléments superflus. La gamme du fabricant s’agrandit ainsi avec un modèle centré sur l’hygiène et la simplicité d’usage.

Un format ultra fin pour une maniabilité accrue

Le Dyson PencilWash™ adopte une poignée de seulement 38 mm de diamètre. Ce choix technique réduit l’encombrement et améliore la prise en main. Avec un poids total de 2,2 kg et un ressenti de 380 g en utilisation, l’appareil privilégie l’équilibre et la légèreté.

Le laveur pivote par simple mouvement rotatif et se couche à plat jusqu’à 170°. Cette articulation facilite le passage sous les meubles bas et dans les zones difficiles d’accès. La conception vise une utilisation fluide, notamment dans les espaces restreints où les appareils plus volumineux peinent à circuler.

Nettoyage humide et sec en un seul passage

Le cœur du dispositif repose sur un rouleau en microfibres à haute densité. Celui-ci tourne à grande vitesse pour capter simultanément saletés sèches, liquides et taches incrustées. L’intérêt technique réside dans l’évacuation continue de l’eau sale et des débris à chaque rotation.

Le système d’hydratation à huit points alimente en permanence le rouleau en eau propre. Le sol est ainsi lavé avec un apport constant d’eau fraîche, limitant la redistribution des impuretés. Cette approche vise à optimiser l’hygiène des sols durs sans nécessiter de détergent spécifique.

Dyson PencilWash™, Une conception sans filtre pour limiter les résidus

Contrairement à de nombreux laveurs de sols, le Dyson PencilWash™ ne dispose pas de filtre traditionnel. Ce choix technique évite l’accumulation de saletés susceptibles de générer odeurs ou prolifération bactérienne.

L’absence de filtre réduit également les risques de blocage et de perte de puissance au fil du temps. Le constructeur mise ici sur une architecture simplifiée, avec un système combinant humidification, absorption et extraction. L’objectif est de maintenir des performances stables sans entretien complexe.

Autonomie et capacité adaptées aux surfaces domestiques

Le réservoir d’eau propre affiche une capacité de 300 ml, permettant de couvrir jusqu’à 100 m² selon les conditions d’utilisation. Cette donnée positionne le produit pour des surfaces de taille moyenne, typiques des appartements et maisons modernes.

L’autonomie annoncée atteint 30 minutes. La batterie interchangeable prolonge l’usage pour les espaces plus vastes. Cette configuration permet d’enchaîner plusieurs sessions de nettoyage sans attendre une recharge complète, tout en conservant un appareil compact.

Contrôle précis de l’humidification et nettoyage des bords

Le Dyson PencilWash™ intègre un contrôle d’humidification ajustable. L’utilisateur peut adapter le débit d’eau selon le type de revêtement ou l’intensité des taches. Cette gestion fine limite l’excès d’humidité, favorisant un séchage rapide des surfaces.

L’appareil est également conçu pour longer murs et plinthes avec précision. Sa capacité à se positionner à plat jusqu’à 15 cm de hauteur facilite l’accès sous les meubles bas. Cette caractéristique répond aux contraintes d’aménagement des intérieurs récents, souvent composés d’éléments suspendus ou à faible dégagement.

Positionnement tarifaire et disponibilité

Le Dyson PencilWash™ sera commercialisé à partir du 24 février 2026 au prix indicatif de 349 €. Ce positionnement le situe dans la catégorie des laveurs de sols premium, avec une proposition centrée sur la compacité et l’optimisation de l’hygiène plutôt que sur la multiplication d’accessoires.

En misant sur la finesse de son appareil, le fabricant cherche à répondre à une demande croissante pour des équipements moins encombrants. La stratégie consiste à proposer une alternative aux modèles plus massifs, tout en conservant une puissance adaptée aux usages quotidiens.

Récapitulatif technique

Type : laveur de sols sans filtre

Poids : 2,2 kg

Ressenti en main : 380 g

Diamètre de la poignée : 38 mm

Inclinaison : jusqu’à 170°

Hauteur minimale à plat : 15 cm

Réservoir d’eau propre : 300 ml

Surface couverte : jusqu’à 100 m²

Autonomie : 30 minutes

Batterie : interchangeable

Système : humidification à 8 points, absorption et extraction simultanées

Rouleau : microfibres haute densité

Prix indicatif : 349 €

Disponibilité : 24 février 2026

