Kwikset rejoint IFTTT pour une prise de contrôle simplifiée.

Kwikset propose désormais la possibilité de piloter ses serrures connectées, ses digicodes connectés avec les services centralisés d’IFTTT. Pas moins d’une vingtaine de fonctionnalités sont directement implémentées dans IFTTT.

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore IFTTT, sachez qu’il s’agit d’un service qui permet de centraliser une multitude d’objets connectés en une et une seule application ou service sur votre smartphone. Une solution qui permet d’accéder à tous vos objets connectés depuis une seule application sur votre smartphone.

Les serrures Kwikset sont des serrures connectées qui peuvent être contrôlées à distance grâce à une application mobile. Ces serrures peuvent être verrouillées et déverrouillées à distance, ce qui permet aux utilisateurs de verrouiller leur porte d’entrée même s’ils sont loin de chez eux.

Les serrures Kwikset ont également des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que des codes à utilisation unique pour les invités, et un historique des activités pour suivre qui a verrouillé ou déverrouillé la porte.

Kwikset, des serrures connectées accessibles depuis IFTTT.

Effectivement, dans sa mise à jour de nouveautés dévoilée ce mois de janvier, le service IFTTT annonce l’ajout dans ses services du fabricant de serrures connectées Kwikset. Parmi, les fonctions directement accessibles depuis les services d’IFTTT on retrouve forcément les fonctions les plus courantes et les plus basiques comme la possibilité d’activer une serrure, d’ouvrir ou de fermer la serrure.

D’autres fonctions comme changer le statut de la serrure après un certain temps après une ouverture de serrure est également.

Ce sont au total pas moins d’une vingtaine de fonctions que vous pourrez utiliser directement si vous êtes un possesseur d’une serrure connecté ou de toute autre solution Kwikset.