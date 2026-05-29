UGREEN MagFlow Air : une batterie magnétique Qi2 ultra fine pensée pour la mobilité

UGREEN MagFlow Air mise sur un format compact et une recharge magnétique simplifiée pour accompagner les utilisateurs mobiles au quotidien. Avec cette nouvelle gamme, le fabricant introduit deux batteries externes compatibles Qi2 capables de fournir jusqu’à 15 W en recharge sans fil, tout en adoptant un design particulièrement fin inspiré du format carte.

Déclinée en versions 5 000 mAh et 10 000 mAh, la série veut répondre à une problématique simple : recharger son smartphone sans multiplier les câbles ou transporter une batterie encombrante. UGREEN met également en avant plusieurs technologies internes destinées à améliorer la densité énergétique et la gestion thermique.

UGREEN poursuit ici sa stratégie autour des accessoires premium pour smartphones et ordinateurs portables. La marque étoffe progressivement son catalogue avec des produits orientés mobilité, recharge rapide et connectivité, tout en cherchant à proposer des formats plus adaptés aux usages quotidiens.

UGREEN MagFlow Air adopte un format ultra fin proche d’une carte

Le principal argument de la UGREEN MagFlow Air repose sur son épaisseur réduite. Le modèle de 5 000 mAh affiche seulement 8,6 mm, un chiffre qui rapproche davantage cette batterie externe d’un portefeuille compact que d’un powerbank traditionnel.

A relire : UGREEN lance sa gamme MagFlow Qi2 25W et ouvre une nouvelle ère de la charge magnétique. UGREEN a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme MagFlow Qi2 25W, une série de chargeurs sans fil magnétiques conçus pour offrir une expérience plus rapide, plus stable et plus pratique aux…

Ce format vise avant tout les utilisateurs souhaitant conserver une bonne prise en main de leur smartphone même pendant la recharge. Grâce au système magnétique compatible Qi2, la batterie se fixe directement au dos du téléphone sans nécessiter de câble.

Le constructeur cherche également à limiter l’encombrement dans les sacs ou les poches. Cette approche répond à une tendance observée sur le marché des accessoires mobiles : proposer des batteries plus discrètes et plus faciles à transporter au quotidien.

Une recharge Qi2 de 15 W avec alignement magnétique

La gamme UGREEN MagFlow Air prend en charge la recharge sans fil certifiée Qi2 jusqu’à 15 W. Cette norme améliore notamment l’alignement magnétique entre le smartphone et la batterie afin d’optimiser la stabilité et l’efficacité énergétique.

L’objectif est de simplifier l’expérience utilisateur. Le téléphone s’aligne automatiquement sur la zone de charge, ce qui réduit les risques de mauvais positionnement souvent rencontrés avec certaines batteries sans fil classiques.

Cette compatibilité vise principalement les smartphones récents compatibles MagSafe ou Qi2. UGREEN positionne ainsi sa gamme comme une solution adaptée aussi bien aux déplacements professionnels qu’aux usages nomades du quotidien.

Deux capacités disponibles selon les usages

UGREEN décline sa nouvelle série en deux versions distinctes afin de répondre à différents profils d’utilisateurs.

Le modèle 5 000 mAh privilégie avant tout la compacité. Il s’adresse aux personnes recherchant une recharge d’appoint capable de prolonger l’autonomie d’un smartphone pendant une journée de travail ou un déplacement.

Le modèle 10 000 mAh ajoute davantage de capacité énergétique tout en intégrant un câble USB-C détachable. Celui-ci peut également servir de dragonne de transport, une solution pensée pour limiter les accessoires supplémentaires à emporter.

Cette version profite aussi d’une recharge bidirectionnelle filaire de 30 W, permettant à la fois de recharger rapidement des appareils compatibles et de remplir plus rapidement la batterie externe elle-même.

Des cellules ATL et la technologie DymondCell™ pour optimiser la densité énergétique

Pour ses nouvelles batteries, UGREEN met en avant l’utilisation de cellules lithium haute densité ATL. Ces cellules sont connues dans l’industrie pour leur légèreté et leur capacité à offrir une meilleure efficacité énergétique dans des formats compacts.

Le fabricant ajoute également sa technologie DymondCell™, conçue pour améliorer l’intégration des composants internes afin d’optimiser la densité d’énergie disponible dans un châssis très fin.

Cette approche permet à la UGREEN MagFlow Air de conserver un format réduit tout en proposant des capacités relativement élevées par rapport à son épaisseur.

Les utilisateurs recherchant une batterie discrète mais suffisamment endurante pourraient ainsi trouver un compromis intéressant entre design et autonomie.

Thermal Guard™ : un contrôle thermique pensé pour préserver la batterie

UGREEN intègre aussi sa technologie Thermal Guard™ afin de surveiller et gérer la température pendant les cycles de recharge.

La gestion thermique constitue un enjeu important pour les batteries compactes et les systèmes de recharge sans fil rapides. Une température excessive peut réduire les performances à long terme ainsi que la durée de vie des cellules lithium.

Le constructeur affirme que cette solution permet de préserver la santé de la batterie sur la durée tout en améliorant la sécurité lors de l’utilisation quotidienne.

Les deux modèles respectent également les normes liées au transport en bagage cabine, un point important pour les voyageurs réguliers.

UGREEN mise aussi sur la personnalisation avec “Find Style in the Little Things”

À l’occasion du lancement européen de la gamme UGREEN MagFlow Air, la marque introduit également son concept “Find Style in the Little Things”.

Cette campagne vise à encourager les utilisateurs à personnaliser leurs accessoires technologiques. UGREEN prévoit notamment plusieurs initiatives de cocréation artistique en Europe autour de l’édition Air.

Le fabricant souhaite ainsi transformer ces batteries externes en objets plus personnels, dépassant leur simple rôle utilitaire. Cette approche accompagne la philosophie “More For You” déjà utilisée par la marque sur plusieurs gammes d’accessoires.

Ce qu’il faut retenir

La UGREEN MagFlow Air mise sur un design particulièrement fin associé à la recharge magnétique Qi2 de 15 W.

Le modèle 5 000 mAh privilégie la compacité avec seulement 8,6 mm d’épaisseur, tandis que la version 10 000 mAh ajoute un câble USB-C détachable et une recharge filaire 30 W.

UGREEN met également en avant des cellules ATL haute densité, la technologie DymondCell™ et le système Thermal Guard™ pour optimiser autonomie et gestion thermique.

La gamme sera commercialisée à partir de 49,99 €.

Positionnement sur le marché

Avec la UGREEN MagFlow Air, le constructeur se positionne sur le segment des batteries magnétiques premium compactes compatibles Qi2.

Le marché devient de plus en plus concurrentiel avec l’arrivée de nombreux accessoires MagSafe et Qi2 proposés par des fabricants comme Anker, Belkin ou Baseus.

UGREEN cherche ici à se différencier grâce à un design très fin, une intégration simplifiée et des fonctionnalités pensées pour la mobilité quotidienne.

Le public visé concerne principalement les utilisateurs d’iPhone compatibles MagSafe ainsi que les smartphones Android prenant en charge Qi2.

FAQ : UGREEN MagFlow Air

Quelle est l’autonomie de la UGREEN MagFlow Air ?

Le modèle 5 000 mAh permet principalement une recharge d’appoint, tandis que la version 10 000 mAh offre une capacité plus adaptée à plusieurs cycles de recharge partiels.

Quelle puissance de recharge sans fil est proposée ?

La gamme prend en charge la recharge sans fil Qi2 jusqu’à 15 W avec alignement magnétique.

Le modèle 10 000 mAh dispose-t-il d’une recharge filaire ?

Oui, cette version intègre une charge bidirectionnelle USB-C jusqu’à 30 W via un câble détachable.

La batterie est-elle compatible avec les voyages en avion ?

UGREEN indique que les deux modèles respectent les normes de sécurité relatives aux bagages cabine.

Quel est le prix de la gamme UGREEN MagFlow Air ?

La série sera commercialisée à partir de 49,99 €.

Récapitulatif technique

Batterie externe magnétique Qi2

Recharge sans fil jusqu’à 15 W

Modèles 5 000 mAh et 10 000 mAh

Épaisseur de 8,6 mm pour la version 5 000 mAh

Recharge filaire bidirectionnelle 30 W sur le modèle 10 000 mAh

Câble USB-C détachable intégré

Cellules lithium haute densité ATL

Technologie DymondCell™

Gestion thermique Thermal Guard™

Compatible bagage cabine

En résumé

La UGREEN MagFlow Air adopte un format particulièrement compact pour simplifier la recharge mobile au quotidien. Compatible Qi2, elle combine recharge magnétique 15 W, design ultra fin et technologies internes dédiées à la gestion thermique et à l’optimisation énergétique. Avec des tarifs débutant à 49,99 €, UGREEN cible les utilisateurs recherchant une batterie externe discrète et pensée pour la mobilité.

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