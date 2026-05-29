ROG Strix SCAR 18 : Asus muscle son PC portable gaming avec RTX 5090 et écran Mini LED 240 Hz

Le ROG Strix SCAR 18 marque une nouvelle étape dans la stratégie gaming premium d’Asus. Ce PC portable grand format mise sur une configuration particulièrement ambitieuse avec processeur Intel Core Ultra 9, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop et écran Mini LED haute fréquence. Pensé pour les joueurs exigeants et les créateurs de contenu, ce modèle vise clairement le segment des machines desktop replacement.

Avec cette nouvelle génération, Asus met aussi l’accent sur l’intelligence artificielle, le refroidissement avancé et les performances graphiques de nouvelle génération. Le constructeur cherche ainsi à proposer une machine capable de gérer aussi bien les jeux AAA récents que les tâches de production lourdes.

Asus poursuit depuis plusieurs années sa montée en gamme sur le marché du gaming premium. La marque étoffe progressivement son catalogue Republic of Gamers avec des machines toujours plus puissantes et orientées esport, création et IA. La gamme SCAR reste aujourd’hui l’une des vitrines technologiques du constructeur taïwanais.

Un design gaming plus travaillé et toujours imposant

Le ROG Strix SCAR 18 conserve l’ADN visuel des modèles SCAR précédents avec un châssis massif de 18 pouces et une signature lumineuse RGB très présente. Asus intègre plusieurs éléments personnalisables via Aura Sync, notamment sur la façade et le clavier.

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Le format 18 pouces vise avant tout les utilisateurs recherchant une expérience proche d’un PC fixe. Le constructeur privilégie ici la dissipation thermique et le confort d’affichage plutôt que la mobilité.

Le clavier pleine taille bénéficie d’un rétroéclairage RGB touche par touche tandis que le large touchpad profite d’une surface en verre plus agréable à utiliser. Asus conserve également plusieurs ports dédiés aux joueurs et créateurs, avec notamment Thunderbolt 5, HDMI 2.1 et Ethernet 2.5G.

Une fiche technique taillée pour le très haut de gamme

Le cœur du ROG Strix SCAR 18 repose sur les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 9 HX associés aux GPU NVIDIA GeForce RTX série 50 Laptop. Selon les configurations, Asus propose jusqu’à une RTX 5090 Laptop GPU avec 24 Go de mémoire GDDR7.

Cette architecture vise des performances très élevées en ray tracing, IA générative et calcul graphique. Le portable prend également en charge les technologies DLSS et Advanced Optimus.

La mémoire vive peut atteindre jusqu’à 64 Go DDR5, voire davantage sur certaines versions 2026. Le stockage PCIe Gen 4 ou Gen 5 peut grimper jusqu’à 4 To voire 8 To selon les modèles.

Le système de refroidissement ROG Intelligent Cooling combine chambre à vapeur, Tri-Fan et métal liquide afin de maintenir des fréquences élevées sur la durée.

Un écran Mini LED pensé pour le jeu et la création

Asus mise fortement sur l’affichage avec un écran ROG Nebula HDR de 18 pouces. Selon la configuration, le ROG Strix SCAR 18 peut embarquer une dalle Mini LED 2,5K ou 4K avec un taux de rafraîchissement atteignant 240 Hz.

Le constructeur annonce une couverture complète du gamut DCI-P3 ainsi qu’une luminosité élevée adaptée au HDR. Les modèles les plus récents disposent aussi de milliers de zones de rétroéclairage Mini LED.

L’écran cible autant les joueurs compétitifs que les créateurs vidéo ou 3D recherchant une grande fidélité colorimétrique.

La compatibilité Dolby Vision, G-Sync et les temps de réponse réduits renforcent également l’orientation gaming premium de cette machine.

Des performances gaming conçues pour la 4K et l’IA

Avec une RTX 5090 Laptop GPU et un Intel Core Ultra 9, le ROG Strix SCAR 18 vise les usages les plus lourds du marché mobile. Les jeux AAA récents peuvent fonctionner en définition élevée avec ray tracing activé.

La présence du DLSS permet aussi d’améliorer les performances dans les titres compatibles. Asus met également en avant les capacités IA de la plateforme avec les nouveaux NPU intégrés aux processeurs Intel Core Ultra.

Ces fonctions peuvent accélérer certains usages comme le montage vidéo, les outils créatifs assistés par IA ou encore les fonctionnalités Windows optimisées par intelligence artificielle.

Le système peut également convenir aux utilisateurs travaillant sur Blender, Unreal Engine, Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve.

Un refroidissement renforcé pour gérer la puissance

Le refroidissement reste un élément central sur ce type de machine. Asus utilise ici une architecture thermique avancée avec chambre à vapeur continue, radiateurs étendus et technologie Tri-Fan.

Le ROG Strix SCAR 18 peut ainsi maintenir des TGP élevés sur les GPU NVIDIA GeForce RTX série 50. Certaines configurations atteignent jusqu’à 175 W sur la carte graphique.

La marque évoque également l’utilisation de métal liquide sur le processeur afin d’améliorer les températures et limiter le throttling.

Malgré ces optimisations, le format reste imposant et le chargeur peut atteindre une puissance élevée, notamment sur les modèles RTX 5090.

Connectivité, évolutivité et expérience utilisateur

Asus conserve une approche relativement ouverte concernant l’évolutivité. Le ROG Strix SCAR 18 permet un accès simplifié à certains composants internes comme la mémoire vive ou les SSD.

Le portable intègre aussi le Wi‑Fi 7, le Bluetooth récent et plusieurs ports USB-C compatibles DisplayPort et alimentation.

L’audio bénéficie de haut-parleurs compatibles Dolby Atmos tandis que le logiciel Armoury Crate centralise les profils de performances, la gestion RGB et les paramètres thermiques.

La webcam, les microphones IA et les optimisations logicielles destinées au streaming montrent également que la machine cible les créateurs de contenu et streamers.

Ce qu’il faut retenir

Le ROG Strix SCAR 18 se positionne comme l’un des PC portables gaming les plus ambitieux du catalogue Asus.

La machine combine un processeur Intel Core Ultra 9, une RTX 5090 Laptop GPU et un écran Mini LED 240 Hz orienté haut de gamme.

Asus mise fortement sur les performances gaming, l’IA et le refroidissement afin de proposer une expérience proche d’un PC fixe.

Le format 18 pouces privilégie la puissance et le confort d’affichage plutôt que la mobilité.

Positionnement sur le marché

Le ROG Strix SCAR 18 vise le segment des ordinateurs portables gaming premium très haut de gamme. Asus cherche ici à concurrencer des modèles comme les MSI Raider, Alienware m18 ou Razer Blade 18.

Le public cible concerne principalement les joueurs exigeants, les streamers, les créateurs vidéo et les utilisateurs recherchant un remplaçant de PC fixe.

Le tarif devrait logiquement se situer dans une fourchette élevée compte tenu des composants embarqués, notamment sur les versions RTX 5090.

FAQ : ROG Strix SCAR 18

Quelle carte graphique équipe le ROG Strix SCAR 18 ?

Selon les configurations, le PC portable peut embarquer jusqu’à une NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU avec mémoire GDDR7.

Quel processeur utilise le ROG Strix SCAR 18 ?

Asus intègre des processeurs Intel Core Ultra 9 HX de dernière génération avec accélération IA via NPU.

Le ROG Strix SCAR 18 possède-t-il un écran Mini LED ?

Oui. Certaines versions disposent d’un écran ROG Nebula HDR Mini LED avec fréquence 240 Hz et compatibilité HDR.

Peut-on upgrader la mémoire et le stockage ?

Le portable permet généralement d’accéder aux emplacements SSD et RAM pour faire évoluer la configuration.

Le ROG Strix SCAR 18 est-il adapté à la création vidéo ?

Oui. La combinaison du GPU RTX 5090, du processeur Intel Core Ultra 9 et de l’écran Mini LED convient au montage vidéo, à la 3D et aux usages créatifs.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 9 HX

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti à RTX 5090 Laptop GPU

Écran : 18 pouces Mini LED 2,5K ou 4K

Taux de rafraîchissement : jusqu’à 240 Hz

Mémoire vive : jusqu’à 64 Go DDR5 et plus selon versions

Stockage : jusqu’à 4 To ou 8 To SSD PCIe

Connectivité : Wi‑Fi 7, Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Ethernet 2.5G

Technologies : DLSS, Advanced Optimus, Dolby Vision, Armoury Crate

Refroidissement : chambre à vapeur, Tri‑Fan, métal liquide

En résumé

Le ROG Strix SCAR 18 représente la vision haut de gamme du gaming mobile chez Asus. Le constructeur mise sur une RTX 5090 Laptop GPU, un écran Mini LED 240 Hz et une plateforme Intel Core Ultra 9 pour séduire les joueurs exigeants et les créateurs. Cette machine privilégie avant tout les performances maximales et l’expérience visuelle.

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