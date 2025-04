PocketCloud de Firefly Team : un NAS portable pensé pour les utilisateurs nomades.

Dans un monde où la mobilité et la sécurité des fichiers numériques deviennent essentielles, Firefly Team dévoile une solution originale avec PocketCloud, un NAS portable conçu pour répondre aux nouveaux usages de sauvegarde et d’accès aux données à distance.

Firefly Team est une entreprise spécialisée dans les systèmes cloud privés et les dispositifs connectés destinés à simplifier la gestion des fichiers numériques. Avec PocketCloud, la marque s’attaque à une problématique bien connue des utilisateurs en déplacement : comment conserver le contrôle de ses données tout en restant mobile.

Un format de poche mais des fonctionnalités étendues

Compact, le PocketCloud tient dans la paume de la main avec des dimensions de 153 x 93 x 27 mm et un poids de 364 g sans disque SSD. Il embarque un petit écran LCD de 0,96 pouce et une molette de navigation, permettant un accès rapide aux fonctions essentielles. On y trouve plusieurs ports physiques : un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A et un lecteur de carte SD compatible SDHC/SDXC.

Une capacité de stockage évolutive jusqu’à 16 To

Le PocketCloud accepte un SSD M.2 2280 au format NVMe PCIe 3.0 ou 4.0, avec une capacité pouvant aller jusqu’à 8 To. Pour les utilisateurs qui souhaitent étendre encore davantage leur espace de stockage, une station d’accueil optionnelle est proposée. Elle ajoute un second emplacement M.2 2280, portant la capacité totale à 16 To. Cette modularité permet d’ajuster l’appareil à différents types d’utilisation, personnelle ou professionnelle.

Une autonomie pensée pour les déplacements

L’appareil est doté d’une batterie de 23,04 Wh, qui lui assure jusqu’à 6 heures d’utilisation continue ou 20 jours en veille. Il est compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour une connectivité sans fil rapide. La station d’accueil propose, en complément, un port Ethernet 2,5 GbE pour les connexions filaires, offrant ainsi plus de souplesse selon les contextes d’utilisation.

Une interface fluide et un accès sécurisé aux données

Le PocketCloud fonctionne sous StationOS, un système d’exploitation conçu pour la gestion des fichiers à distance ou en local. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs fichiers via l’écran intégré, une application mobile dédiée, ou encore à travers un navigateur web. Le système autorise également l’édition, la synchronisation et le partage de fichiers de manière sécurisée.

Un lancement porté par une campagne participative

Le lancement de PocketCloud s’est fait à travers une campagne participative, visant à financer la production de ce produit novateur. Plusieurs formules sont proposées aux contributeurs, avec ou sans la station d’accueil, selon leurs besoins et leur budget. Le succès de la campagne témoigne de l’intérêt du public pour une solution de stockage indépendante, nomade et accessible.

Récapitulatif technique

Dimensions : 153 x 93 x 27 mm

Poids : 364 g (sans SSD)

Écran : LCD 0,96 pouce

Ports : USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps + alimentation 12V/2,5A) USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) Lecteur de carte SD (SDHC/SDXC)

Stockage interne : Slot M.2 2280 NVMe PCIe 3.0/4.0 jusqu’à 8 To

Batterie : 23,04 Wh Jusqu’à 6 heures en activité Jusqu’à 20 jours en veille

Connectivité : Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2

Station d’accueil (en option) : Dimensions : 175 x 50 x 41 mm Ports supplémentaires : Ethernet 2,5 GbE USB 3.2 Gen 2 Type-C USB 3.2 Gen 1 Type-A Slot SSD additionnel M.2 2280 jusqu’à 8 To



