Neo 3 Pro et  Neo 3 Pro Eye, les nouveaux casques VR connecté  de Pico Interactive.

Avec ses nouveaux Neo 3 Pro et Neo 3 Pro Eye, la marque Pico Interactive développeur mondial de solutions innovantes de RV (réalité virtuelle) pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui le lancement commercial de ses deux nouveaux casques VR autonomes.

L’univers de la réalité virtuelle est un univers que nous abordons très rarement au sein du site. Pourtant, ce secteur ne cesse aussi de se développer. Pico Interactive a choisi d’ailleurs ce segment et nous propose deux nouveautés avec ces nouveaux casques VR connectés.

Neo 3 Pro et Neo 3 Pro Eye, une configuration bien fournie ?

Les deux modèles sont somme toute assez similaires. Ils embarquent tous deux un processeur Qualcomm XR2 qui est accompagné de 6 Go de mémoire vive (pour le Neo 3 Pro) et 8 Go de mémoire pour le Neo 3 Pro Eye.

Notons également que le Neo 3 Pro Eye a une capacité de mémoire de stockage de 256 Go. En outre, il est également doté d’un écran LCD offrant une résolution de 3664 x 1920 pixels avec un PPI de 773 et un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz.

Neo 3 Pro Eye, Eye tracking intégré et connectivité Wi-Fi 6.

Ce modèle plus haut de gamme est équipé d’une fonction de suivi oculaire intégré pour une mécanique améliorée et une collecte de données.

Pour le reste, les deux casques sont équipés de contrôleurs 6DoF qui utilisent 32 capteurs de suivi optique. Le tout est associé à quatre caméras grand-angles.

Les casques VR Neo 3 Pro et Neo 3 Pro Eye sont également doté de Bluetooth, mais aussi et surtout d’une connexion Wi-Fi 6 (802.11ax) double bande 2,4 GHz et 5 GHz 2X2MIMO. C’est cette connexion Wi-Fi qui permettra un transfert vers une autre source vidéo comme un écran connecté ou autre via la technologie Wireless PC VR Streaming.

Le transfert vers un écran peut se faire également soit via un Display port ou via un port HDMI. La marque va encore plus loin en proposant des solutions combinées.

« Le Pico Neo 3 Pro et le Neo 3 Pro Eye prendront également en charge le mode direct de NVIDIA fournissant une connexion filaire native 4K@90Hz à bande passante élevée pour le streaming Pico VR. L’ensemble de la famille de casques Neo 3 prend également en charge Nvidia CloudXR™, ce qui permet aux entreprises d’intégrer la réalité virtuelle dans leurs flux de travail pour piloter les revues de conception, la production virtuelle, le divertissement basé sur la localisation et plus encore ».

souligne Pico Interactive.

Prix et Disponibilité.

Disponible dès à présent auprès de la marque, le Neo 3 Pro est commercialisé au prix de 600 EUR et le Neo 3 Pro Eye au prix de 750 EUR.