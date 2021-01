D-Link AI M32, la nouvelle solution Mesh de D-Link.

Avec son D-Link AI M32, le constructeur lève le voile sur un nouveau produit réseau qui intègre du Wi-Fi 6 et apporte une nouvelle solution Mesh pour étendre la portée du WiFi à toute votre maison.

De nos jours, nous sommes de plus en plus connectés et avoir internet à la maison est pour certains, une évidence. Mais parfois, les box de notre opérateur ne suffisent pas pour diffuser du WiFi partout dans la maison. Quand c’est le cas, il faut faire venir s’équiper d’un routeur Wi-Fi performant.

D-Link AI M32, du Mesh et du Wi-Fi 6 pour toute la maison.

D-Link est un acteur majeur dans le monde des produits réseau grand public et n’en est plus à ses débuts. Effectivement, la marque proposait déjà il y a plus de deux décennies des switch et hubs Ethernet 4 et 8 ports pour les particuliers qui en avaient besoin.

Cette fois, la marque profite du CES 2021 pour nous proposer un nouveau produit Wi-Fi. Avec son nouveau routeur, D-Link AI M32, la marque intègre les dernières innovations en la matière. Ainsi, au cœur de ce routeur nouvelle génération on trouve une solution Wi-Fi Mesh intégrant du Wi-Fi 6. Le constructeur annonce par ailleurs un débit théorique 3.2 Gbps cumulés.

Le constructeur annonce en outre, une portée pouvant atteindre 275m². Bien sûr, comme toujours pour ce qui est des ondes, cela dépendra de l’épaisseur de vos murs, si vous avez un plancher en bois ou du béton partout.

Parmi les autres spécificités de ce routeur, on retrouve le support des technologies OFDMA et MU-MIMO. Présent également le support du WPA3 pour une sécurité plus accrue de votre réseau Wi-Fi.

Du Wi-Fi 6, mais aussi du câblé pour le D-Link AI M32.

Outre le support de fonctionnalités tel que QoS, Quick VPN, IPv6 6rd, DS-Lite, Triple-play VLAN, le D-Link AI M32 est également muni de 2 ports Gigabit Ethernet LAN et d’un port Gigabit Ethernet WAN.

Parmi les autres fonctions disponibles, il est possible de faire un test de vitesse depuis l’interface du routeur directement afin de mesurer la bande passante.

Par ailleurs, D-Link souligne que son D-Link AI M32 est également compatible avec son application pour smartphone. Celle-ci permet de contrôler différentes fonctions du routeur directement depuis le téléphone.