Nintendo étoffe son catalogue avec la sortie de la Nintendo Switch 2.

Cette nouvelle console hybride promet des améliorations significatives tant en termes de matériel que de fonctionnalités, visant à offrir une expérience de jeu enrichie aux utilisateurs.

Fondée en 1889, Nintendo est une entreprise japonaise pionnière dans l’industrie du jeu vidéo.

Avec des franchises emblématiques telles que Super Mario, The Legend of Zelda et Pokémon, Nintendo a su s’imposer comme un acteur majeur du divertissement interactif.

La Nintendo Switch 2 est équipée d’un écran LCD tactile capacitif de 7,9 pouces avec une résolution de 1920×1080 pixels, offrant une expérience visuelle en 1080p. Cette augmentation de taille par rapport au modèle précédent permet une immersion accrue dans les jeux, que ce soit en mode portable ou en mode sur table.

Des performances techniques améliorées

Sous le capot, la console embarque un processeur personnalisé fabriqué par NVIDIA, garantissant des performances accrues. Elle dispose également de 256 Go de mémoire interne, extensible via une carte microSD Express compatible (vendue séparément), offrant ainsi un espace de stockage conséquent pour les jeux et les applications.

Connectivité et fonctionnalités en ligne

La Nintendo Switch 2 prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth, assurant une connexion rapide et stable pour les jeux en ligne et le téléchargement de contenus. En mode TV, il est également possible d’utiliser une connexion réseau filaire pour une expérience encore plus stable.

Nouveaux Joy-Con 2 : une expérience de jeu enrichie

Les manettes Joy-Con ont été repensées pour cette nouvelle version. Les Joy-Con 2 se fixent désormais à la console grâce à un connecteur magnétique, offrant une fixation plus sûre et une meilleure ergonomie. Chaque Joy-Con 2 peut également être utilisé comme une souris dans les jeux compatibles, ouvrant la voie à de nouvelles interactions et possibilités de gameplay.

GameChat et GameShare : des interactions sociales facilitées

Nintendo introduit deux nouvelles fonctionnalités sociales avec la Switch 2 : GameChat et GameShare. GameChat permet aux joueurs de démarrer une discussion en ligne à tout moment en appuyant sur le bouton C du Joy-Con 2 droit. Grâce au micro intégré, les conversations sont claires, même dans un environnement bruyant. De son côté, GameShare offre la possibilité de partager son écran avec des amis, facilitant ainsi le jeu en coopération ou le partage d’expériences de jeu.

Une interface pensée pour la fluidité

L’interface utilisateur de la Nintendo Switch 2 a été entièrement repensée pour s’adapter à l’écran plus grand et aux nouvelles fonctionnalités sociales. L’accès aux jeux, aux paramètres et aux outils comme GameChat ou GameShare est plus intuitif. Les transitions entre les différents modes de jeu — portable, sur table ou TV — se font de façon quasi-instantanée, soulignant le travail d’optimisation réalisé par Nintendo.

Compatibilité et rétrocompatibilité : la continuité assurée

La gamme du constructeur japonais ne tourne pas le dos à ses racines. La Switch 2 est rétrocompatible avec les jeux Nintendo Switch actuels, qu’ils soient sous forme physique ou numérique. De plus, les accessoires compatibles tels que les manettes Pro ou les anciens Joy-Con pourront toujours être utilisés, bien que les nouvelles fonctionnalités soient réservées aux Joy-Con 2.

Autonomie de la batterie : une gestion plus intelligente

Nintendo promet également une meilleure autonomie grâce à une gestion d’énergie plus fine. En mode portable, la Switch 2 s’adapte dynamiquement à l’usage pour optimiser la consommation, ce qui permettrait une utilisation allant jusqu’à 9 heures, selon les paramètres et le type de jeu utilisé.

Une station d’accueil redessinée

Le dock livré avec la console a lui aussi été repensé. Il intègre désormais un ventilateur silencieux, une sortie HDMI 2.1 pour profiter de la 4K en mode TV, et un port USB-C plus accessible. Il s’agit d’une évolution discrète mais pratique qui améliore la connectique globale de la machine.

Une console pensée pour l’avenir du jeu

Nintendo ne se contente pas d’ajouter des options : avec cette Switch 2, la marque se positionne clairement sur les tendances à venir. La présence du Wi-Fi 6, d’un processeur NVIDIA personnalisé, et des nouveaux services GameChat/GameShare, montre que Nintendo veut rattraper son retard sur les services connectés tout en conservant son approche accessible du jeu vidéo.

Récapitulatif technique

Écran : LCD tactile capacitif de 7,9 pouces, résolution 1920×1080 pixels, HDR10, 120 Hz max.

Sortie vidéo : jusqu’à 3840×2160 pixels (4K) à 60 fps en mode TV.

Processeur : personnalisé NVIDIA.

Mémoire interne : 256 Go extensible via carte microSD Express.

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth, port Ethernet (mode TV).

Autonomie : jusqu’à 9 heures (variable selon l’utilisation).

Manettes : Joy-Con 2 avec fixation magnétique, fonction souris, bouton GameChat.

Services : GameChat (audio en ligne), GameShare (partage d’écran).

Compatibilité : rétrocompatibilité avec les jeux et accessoires Nintendo Switch.

Station d’accueil : HDMI 2.1, ventilateur intégré, USB-C.

