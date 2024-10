Pixcase : La nouvelle solution portable d’entertainment par Mobile Pixels Inc

Pixcase est le tout dernier système de divertissement portable de 27 pouces, conçu pour vous accompagner partout. Mobile Pixels Inc élargit son offre avec cet écran portatif de grande taille destiné à ceux qui vivent constamment en mouvement.

Mobile Pixels Inc est une marque reconnue pour ses produits innovants en matière de productivité et de divertissement. Après le succès de nombreux projets Kickstarter tels que DUEX, TRIO et Tetra Keyboard, la marque propose maintenant Pixcase, leur dixième projet révolutionnaire.

Un système d’entertainment portable et à grand écran

La gamme du constructeur s’agrandit avec le Pixcase, un écran Full HD tactile de 27 pouces, offrant une expérience immersive pour le jeu, les présentations professionnelles, et les diffusions multimédias. Avec une autonomie de 5 heures, le Pixcase est conçu pour s’adapter à tous les environnements : que ce soit pour une présentation client ou une soirée cinéma sous les étoiles, il vous garantit un divertissement sur grand écran.

Compact et polyvalent, conçu pour la mobilité

Le Pixcase se plie sous forme de valise, ce qui facilite son transport et son installation rapide. Grâce à sa conception robuste et légère, il est parfaitement adapté aux déplacements fréquents, que ce soit pour des réunions professionnelles ou des activités de loisirs. Avec une capacité de 16 Go de RAM, il assure des performances fluides sans latence, particulièrement appréciées des gamers et des utilisateurs exigeants.

Ce système permet également de se connecter aisément à des ordinateurs portables, des consoles, et des smartphones grâce aux ports HDMI et USB-C, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation. De plus, le Pixcase est équipé de fonctionnalités avancées pour optimiser la consommation d’énergie, garantissant une meilleure autonomie lors de vos déplacements. Son design ergonomique et sa facilité de mise en place en font une solution idéale pour les présentations professionnelles, les soirées cinéma, ou les sessions de gaming entre amis.

Une expérience tactile et connectée

Mobile Pixels Inc étoffe son catalogue avec un système qui combine la puissance et la portabilité. Le Pixcase est doté d’un écran tactile permettant une navigation intuitive pour le travail, le jeu ou le streaming. L’accès au Google Play Store offre une grande variété d’applications, ce qui en fait un outil polyvalent et adapté à de multiples situations.

Qualité audio et accessoires

Le Pixcase dispose d’un système audio intégré de 20W, offrant une qualité sonore adaptée aux films, aux jeux ou aux présentations. Il est accompagné d’une manette de jeu permettant de jouer confortablement à des titres majeurs. Cela en fait une solution complète pour les passionnés de jeux vidéo et les utilisateurs à la recherche d’un système à la fois divertissant et fonctionnel.

Disponibilité et prix

Pour l’instant, la date de sortie et le prix du Pixcase n’ont pas été spécifiés, mais la campagne Kickstarter montre un grand enthousiasme des utilisateurs.

Récapitulatif technique

Écran tactile Full HD de 27 pouces

16 Go de RAM pour des performances fluides

Batterie avec 5 heures d’autonomie

Système audio intégré de 20W

Ports de connexion : HDMI et USB-C

Accès au Google Play Store

Manette de jeu incluse

