Bon plan du dimanche : Moulinex Cookeo Touch Wifi sous la barre des 350€.

Bon plan du dimanche : le célèbre Moulinex Cookeo Touch Wifi est disponible pour moins de 350€. Ce multicuiseur connecté offre une cuisson rapide et intuitive grâce à son écran tactile et sa connexion Wifi. Idéal pour préparer des plats variés avec des recettes intégrées, il simplifie la cuisine au quotidien. Une offre à saisir pour ceux qui recherchent praticité et innovation à un prix avantageux.

Prix conseillé : 379,99 EUR –8%

Prix : 349,00 EUR

Caractéristiques techniques :

INSPIRATION ILLIMITEE : Laissez-vous inspirer par une infinité de recettes gratuites grâce à la connexion WiFi, pour une grande variété de repas quotidiens

CUISINEZ EN TOUTE SIMPLICITE : Laissez-vous guider pour réussir vos recettes, étape par étape, grâce aux photos et aux vidéos qui s’affichent sur un grand écran tactile inclinable

CUISINEZ RAPIDEMENT : Découvrez plus de 100 recettes réalisables en moins de 10 min, et 13 modes de cuisson dont cuire sous pression très rapidement (mode express), cuire à la vapeur (légumes), mijoter (risotto), dorer ou cuire lentement (viandes, ragoûts) et réchauffer

TROUVEZ LA RECETTE IDEALE : Recherchez des recettes en fonction des ingrédients présents dans votre réfrigérateur ou utilisez les filtres affichés à l’écran

REPARABILITE 15 ANS AU JUSTE PRIX : engagement de réparabilité 15 ans au juste prix grâce à notre réseau de 6200 réparateurs dans le monde, pour contribuer à la protection de l’environnement et à la réduction des déchets

