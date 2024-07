TJD T80 : La Nouvelle Référence des console portable Android 2K.

Le TJD T80 fait son entrée sur le marché des handhelds Android avec un écran 2K de 8 pouces, répondant aux besoins des gamers et utilisateurs de médias exigeants.

TJD, une marque connue pour ses innovations technologiques, continue d’enrichir son offre avec des appareils performants et polyvalents.

TJD T80 : Un Écran 2K de 8 Pouces pour une Expérience Visuelle Immersive

La gamme du constructeur s’agrandit avec le TJD T80, un appareil portable doté d’un écran 2K de 8 pouces. Ce modèle se distingue par sa résolution de 2560×1600 pixels, offrant des images nettes et détaillées. Les utilisateurs pourront ainsi profiter d’une qualité visuelle supérieure, idéale pour les jeux et le visionnage de vidéos haute définition.

Performance et Puissance : Un Duo Gagnant

Sous le capot, la TJD T80 est équipé d’un processeur octa-core puissant, soutenu par 4 Go ou 6 Go de RAM. Pour ce qui est du stockage, la TJD T80 est proposée avec 128 Go ou 256 Go.

Cette combinaison assure une navigation fluide et une exécution rapide des applications. La marque étoffe ainsi son catalogue avec un modèle qui répond aux exigences des utilisateurs en matière de performance.

Une Capacité de Stockage Ample

Avec 128 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD, le TJD T80 offre suffisamment d’espace pour stocker jeux, applications et médias. La marque complète son éventail de produits avec un appareil adapté à tous les besoins de stockage des utilisateurs modernes.

Connectivité et Autonomie : Des Atouts Indéniables

Le TJD T80 est équipé de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, facilitant la connexion à divers périphériques. Sa batterie de 7000 mAh assure une longue durée de vie, permettant aux utilisateurs de profiter de leurs contenus sans interruption. La gamme du constructeur se renforce ainsi avec un modèle fiable et performant.

Enfin, dernier détail mais non des moindres, cette console est accompagnée d’un capteur photo frontale de 5MP et à l’arrière de 13MP.

Prix et Disponibilité.

La console est actuellement disponible sur le site d’Indiegogo au prix de 185€ pour la version 4Go+128Go.

Récapitulatif Technique