DAP-X3060OU : le nouveau point d’accès Wi-Fi 6 extérieur de D-Link

L’arrivée du DAP-X3060OU de D-Link marque une nouvelle évolution dans les solutions de connectivité sans fil extérieure. Ce point d’accès Wi-Fi 6 est conçu pour fournir une connexion performante et fiable, même en extérieur.

D-Link, acteur reconnu dans le secteur des réseaux, étoffe son catalogue en proposant un nouveau point d’accès extérieur Wi-Fi 6, visant à améliorer les performances de connectivité.

Performances avancées avec le DAP-X3060OU Wi-Fi 6

Le DAP-X3060OU introduit par D-Link enrichit la gamme des points d’accès sans fil en offrant des débits allant jusqu’’à 2402 Mbps sur la bande de 5GHz et 574 Mbps sur la bande de 2.4GHz. Ces performances sont rendues possibles grâce à la technologie Wi-Fi 6 (802.11ax), qui permet une réduction des interférences et une meilleure gestion des appareils connectés. Ce produit est conçu pour les environnements exigeants où la fiabilité de la connexion est primordiale, élargissant ainsi la sélection des solutions extérieures.

A relire : MWC 2024 : D-Link BE9500 (M95), un routeur Wi-Fi 7 en forme de raie. Avec son nouveau routeur Wi-Fi 7 D-Link BE9500, le constructeur s’engouffre lui aussi dans l’univers du Wi-Fi 7 et propose aux consommateurs une nouvelle solution réseau sans fil.

Conception robuste et adaptée à l’extérieur

La marque augmente son catalogue en proposant un boîtier étanche IP68 pour le DAP-X3060OU, assurant ainsi une résistance aux conditions climatiques difficiles, telles que la poussière, la pluie ou des températures extrêmes. Ses antennes omnidirectionnelles intégrées permettent une couverture optimale, garantissant une connectivité stable sur une vaste zone. Ce point d’accès est également alimenté via PoE (Power over Ethernet), simplifiant l’installation et réduisant les besoins en câblage électrique.

Sécurité et gestion simplifiée

D-Link diversifie ses collections avec le DAP-X3060OU, offrant une sécurité améliorée grâce à des technologies comme le WPA3, le filtrage MAC et l’isolation des stations. Ces fonctionnalités permettent de garantir une protection accrue des réseaux sans fil.

De plus, ce point d’accès est compatible avec la solution de gestion Nuclias Connect, qui offre une interface centralisée pour la supervision et la configuration des points d’accès, élargissant l’éventail des outils de gestion.

Installation et cas d’utilisation

Le DAP-X3060OU est idéal pour les environnements industriels, les espaces publics ou les zones commerciales qui nécessitent une connexion stable en extérieur. Avec ses fonctionnalités avancées et sa conception robuste, D-Link complète son éventail de produits en proposant une solution destinée à améliorer la connectivité sans fil dans des situations où la performance et la durabilité sont cruciales.

Date de sortie et disponibilité du DAP-X3060OU

Le DAP-X3060OU est déjà disponible via les distributeurs et partenaires de D-Link. Le prix peut varier selon les régions et les options choisies par les utilisateurs professionnels.

Récapitulatif technique

Point d’accès Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit maximal : 2402 Mbps (5GHz) et 574 Mbps (2.4GHz)

Boîtier étanche IP68

Antennes omnidirectionnelles intégrées

Alimentation via PoE (Power over Ethernet)

(Power over Ethernet) Compatibilité avec Nuclias Connect

Sécurité WPA3, filtrage MAC, isolation des stations

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.