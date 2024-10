Bon Plan : 600€ de remise sur le Robot Aspirateur Laveur ECOVACS Deebot X2 Combo

Le Robot Aspirateur Laveur ECOVACS Deebot X2 Combo bénéficie d’une remise de 600 €, ce qui en fait une excellente occasion d’équiper votre maison de cet appareil à la fois performant et polyvalent.

ECOVACS : Un acteur majeur du marché de la robotique domestique

La marque ECOVACS est reconnue pour ses innovations dans le domaine de la robotique domestique. Elle élargit son offre de produits avec le Deebot X2 Combo, qui combine des fonctions d’aspiration et de lavage pour une expérience de nettoyage complète.

Une solution deux-en-un pour un entretien optimisé

Le Deebot X2 Combo s’inscrit dans la stratégie d’élargissement de la gamme ECOVACS. Ce modèle intègre une fonction d’aspiration puissante à 8700 Pascals ainsi qu’une fonction de lavage à double serpillière rotative. Avec ces deux caractéristiques, il offre une solution complète pour l’entretien des sols, éliminant la poussière, les débris et les taches de manière efficace.

Cartographie précise pour une navigation optimale

Le robot aspirateur-laveur ECOVACS se distingue par sa capacité à cartographier avec précision l’environnement dans lequel il évolue. Grâce à sa technologie avancée, il est capable de naviguer de manière autonome et fluide sur différents types de sols. Cela permet une couverture optimale des surfaces à nettoyer, réduisant ainsi la nécessité d’interventions manuelles.

Station de vidange et remplissage automatiques

Pour enrichir l’expérience utilisateur, ECOVACS propose avec le Deebot X2 Combo une station de vidange et de remplissage automatique. Cette station permet de vider le bac à poussière et de remplir le réservoir d’eau automatiquement, évitant les tâches répétitives et simplifiant grandement l’entretien de l’appareil.

Autonomie et compatibilité avec les assistants vocaux

L’autonomie est un point fort du Deebot X2 Combo, qui peut fonctionner pendant 140 minutes sur une seule charge. Le robot est également compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui permet une intégration aisée dans un écosystème de maison connectée.

Récapitulatif technique