Paperslate : La nouvelle génération de prise de notes numérique

Paperslate fait son entrée sur le marché, offrant une solution innovante pour la prise de notes et l’organisation des documents. Ce nouvel assistant professionnel promet de transformer le quotidien des utilisateurs en facilitant leur travail.

Paperslate est une entreprise familiale française, fondée par Michael et Ruben Dahan, visant à combiner la tradition du papier avec les avantages du numérique. En proposant des outils de productivité, elle entend révolutionner la gestion des notes et des informations.

Une évolution pour la prise de notes numérique

Avec Paperslate et Paperslate Pro, la marque étoffe son catalogue en proposant deux bloc-notes numériques alliant l’efficacité du papier et les fonctionnalités du numérique. Dotés d’un écran 10 pouces, ces deux modèles se distinguent par leur légèreté exceptionnelle, ne pesant que 350 grammes. Ce poids plume facilite leur transport, rendant ces bloc-notes idéaux pour les professionnels et les étudiants.

L’écran est accompagné d’un stylet multifonction avec gomme intégrée et d’une précision de 4096 niveaux de pression, offrant une expérience équivalente à celle du papier. La technologie E-Ink de Paperslate permet un confort visuel amélioré, réduisant la fatigue oculaire et garantissant une autonomie allant jusqu’’à une semaine d’utilisation.

Paperslate Pro : des fonctionnalités avancées

Pour ceux qui recherchent des performances accrues, Paperslate Pro enrichit sa gamme avec des caractéristiques supplémentaires. Ce modèle inclut un rétro-éclairage intégré, permettant une utilisation dans des conditions de faible luminosité, ainsi qu’une certification IPX8 le rendant étanche, une première sur le marché des tablettes E-Paper. Ces spécificités en font un outil idéal pour les environnements de travail exigeants.

Flexibilité et partage simplifié

La marque élargit son offre de produits en introduisant des fonctionnalités facilitant la gestion des projets et la collaboration. Paperslate et Paperslate Pro intègrent une fonctionnalité unique de calques permettant d’afficher, masquer, ou fusionner des éléments pour une meilleure organisation des documents. Le partage est également au cœur de l’expérience Paperslate : les utilisateurs peuvent envoyer leurs notes directement via des applications cloud ou mail grâce à la connectivité Android.

Engagement durable et compatibilité étendue

Paperslate se distingue également par son engagement en faveur de la durabilité. L’entreprise mise sur une production responsable et offre un SAV français pour accompagner ses clients dans la durée. En outre, Paperslate est compatible avec diverses applications Android, telles que les clients mail et les solutions de stockage cloud, permettant une intégration parfaite dans l’écosystème de l’utilisateur.

Prix et disponibilités

Paperslate et Paperslate Pro seront disponibles à partir du 18 octobre 2024 en précommande, à des prix respectifs de 349,99 € pour Paperslate et 429,99 € pour Paperslate Pro.

Récapitulatif technique

Écran : 10 pouces E-Ink

: 10 pouces E-Ink Stylet multifonction : gomme intégrée, 4096 niveaux de pression

: gomme intégrée, 4096 niveaux de pression Autonomie : jusqu’à une semaine d’utilisation

: jusqu’à une semaine d’utilisation Paperslate Pro : rétro-éclairage intégré, étanchéité IPX8

: rétro-éclairage intégré, étanchéité IPX8 Poids : 350 g

: 350 g Compatibilité : applications Android (mail, cloud)

: applications Android (mail, cloud) Partage : connectivité simplifiée via cloud et mail

: connectivité simplifiée via cloud et mail Engagement durable : savoir-faire et SAV français

