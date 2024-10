iGulu S1 : Un système de brassage maison automatisé

L’iGulu S1 marque une nouvelle étape dans le brassage à domicile avec un dispositif tout-en-un qui simplifie chaque étape du processus de fabrication de bière. Pensé pour les amateurs comme pour les brasseurs expérimentés, cet appareil se distingue par son intuitivité et ses fonctionnalités connectées.

La société Shu Zang élargit son catalogue d’appareils et propose un nouveau produit dédié à la bière maison avec l’iGulu S1. Après un succès sur les plateformes de financement participatif, l’entreprise renforce son positionnement sur le marché des brasseurs amateurs en mettant l’accent sur l’automatisation et la simplicité d’utilisation.

Brassage simplifié avec le iGulu S1

L’iGulu S1 permet de brasser en trois étapes : mélanger les ingrédients, lancer le processus de brassage et servir la boisson. L’ensemble du processus est optimisé grâce à une interface RFID qui reconnaît automatiquement les kits de recettes. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs bières ou opter pour les options automatiques, permettant ainsi de produire diverses boissons, y compris du kombucha et du cidre.

Une connectivité facilitée grâce aux RFID et à l’application mobile

L’iGulu S1 se distingue par son intégration d’une technologie RFID et son application mobile dédiée. Les kits de brassage sont munis d’étiquettes RFID qui sont automatiquement reconnues par l’appareil. Cette fonctionnalité permet d’ajuster automatiquement les paramètres de brassage, tels que la température et la durée de fermentation, en fonction de la recette sélectionnée.

Le processus de brassage peut être suivi et contrôlé en temps réel via l’application mobile iGulu, offrant aux utilisateurs la possibilité de modifier ou d’intervenir à tout moment. Ce système permet non seulement une personnalisation avancée, mais garantit aussi une expérience sans effort, même pour les novices​. L’utilisation combinée de ces technologies confère au S1 une simplicité et une précision inégalées dans le brassage à domicile.

Technologie et fonctionnalités avancées

Le S1 se distingue par son système de contrôle intelligent accessible via une application mobile, permettant un suivi en temps réel de la fermentation et du refroidissement. L’appareil inclut un réservoir compatible avec des fûts de 5 litres et un dispositif de carbonatation CO2 qui assure une fraîcheur prolongée des boissons pendant 30 jours. Le choix de matériaux comme le Tritan assure robustesse et sécurité, résistant à des températures allant de -5 °C à 90 °C.

Une gamme enrichie par iGulu

Avec le S1, la marque développe son assortiment en offrant une solution connectée et modulaire qui combine fermentation, refroidissement et distribution. Le S1 se veut un appareil à usage multiple, idéal pour ceux qui souhaitent expérimenter avec des recettes maison ou des kits commerciaux. L’entreprise propose aussi un mode “Master” qui déverrouille des options de personnalisation avancées, attirant ainsi les utilisateurs recherchant une liberté totale dans leur brassage.

Date de sortie et prix

La campagne de financement participatif sur Indiegogo a été un franc succès, avec un financement dépassant l’objectif initial de 4381 %. Bien que l’expédition soit prévue prochainement, le prix de vente annoncé pour le S1 est d’environ 299 USD en précommande. Cependant, son prix final pourrait atteindre 549 USD une fois disponible sur le marché grand public.

Récapitulatif technique

Capacité : Fûts de 5 litres compatibles

: Fûts de 5 litres compatibles Interface : Technologie RFID et application mobile

: Technologie RFID et application mobile Système de fermentation : Contrôle intelligent de la température

: Contrôle intelligent de la température Matériau du réservoir : Tritan résistant aux températures extrêmes

: Tritan résistant aux températures extrêmes Système de carbonatation : Cylindre CO2 pour une conservation jusqu’à 30 jours

: Cylindre CO2 pour une conservation jusqu’à 30 jours Mode avancé : “Master Mode” pour recettes personnalisées

: “Master Mode” pour recettes personnalisées Puissance : 62W en refroidissement, 15W en chauffage

