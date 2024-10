Reolink Altas PT Ultra : Une nouvelle solution pour la sécurité domestique 4K

Reolink propose l’Altas PT Ultra, une caméra de sécurité domestique offrant une résolution 4K et des fonctionnalités avancées pour une surveillance continue jour et nuit. Cette caméra vise à répondre aux besoins croissants des utilisateurs en matière de protection et de confort.

Reolink, une entreprise spécialisée dans les solutions de sécurité intelligente, enrichit son catalogue avec l’Altas PT Ultra, qui propose une nouvelle option de sécurité pour les utilisateurs. Ce modèle s’inscrit dans la stratégie de Reolink d’élargir son offre en matière de sécurité domestique.

Surveillance continue en 4K avec une grande autonomie

Reolink développe son offre de produits avec l’Altas PT Ultra, une caméra offrant une résolution 4K UHD et une batterie de grande capacité de 20 000 mAh. Ce modèle se distingue par sa capacité de vidéo continue en 4K pendant 12 heures par jour, jusqu’à 8 jours sur une seule charge. En mode veille, l’autonomie peut atteindre 500 jours, permettant ainsi une surveillance prolongée.

A relire : Reolink Video Doorbell, pour voir qui sonne à votre porte. La marque Reolink lève le voile sur sa Reolink Video Doorbell, une nouvelle sonnette connectée qui permet de répondre quand on sonne à votre porte, même si vous n’êtes pas chez vous.

L’Altas PT Ultra est également dotée d’une fonction de pré-enregistrement permettant de capturer 10 secondes de vidéo avant la détection de mouvement. Cela garantit une couverture complète des événements importants, sans les délais souvent associés aux enregistrements déclenchés par détection PIR. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une solution de sécurité fiable et précise.

Vision couleur même dans l’obscurité

Reolink introduit la technologie ColorX, qui permet de capturer des images en couleur même en pleine obscurité, sans projecteurs ni LED infrarouges. Grâce à un objectif avec ouverture F1.0 et un capteur de 1/1,8’’, l’Altas PT Ultra assure une surveillance nocturne en couleur, offrant une qualité d’image claire pour une meilleure identification des événements et des menaces potentielles.

La technologie ColorX offre une amélioration par rapport aux systèmes de vision nocturne traditionnels, souvent limités à une imagerie en noir et blanc. En capturant des détails en couleur, même dans des conditions de faible luminosité, l’Altas PT Ultra permet une reconnaissance plus précise des personnes et des objets, offrant des images nettes quelles que soient les conditions d’éclairage.

Couverture panoramique sans angles morts

L’Altas PT Ultra est conçue pour couvrir un champ de vision étendu grâce à une rotation de 355° et une inclinaison de 90°, éliminant ainsi les angles morts. La caméra est équipée de la fonction auto-tracking, permettant de détecter, suivre et enregistrer automatiquement les objets en mouvement dans son champ de vision. Le système de détection AI distingue les personnes, les véhicules et les animaux, réduisant ainsi les fausses alertes et assurant une surveillance précise.

L’Altas PT Ultra permet également de personnaliser les zones de détection et les notifications, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d’ajuster la caméra selon leurs besoins spécifiques. Par exemple, les utilisateurs peuvent définir des zones spécifiques dans leur propriété et recevoir des alertes uniquement lorsque des mouvements sont détectés dans ces zones, réduisant les fausses alertes.

Disponibilité sur le marché nord-américain

La Reolink Altas PT Ultra est disponible en Amérique du Nord au prix de 209,99 USD. Les clients peuvent également opter pour un pack comprenant un panneau solaire de 6 watts, au tarif de 229,99 USD, pour une solution énergétique plus autonome. Ce panneau solaire permet de maintenir la caméra chargée en continu, offrant une solution pratique et écologique qui prolonge la durée de fonctionnement sans recharge manuelle.

Reolink propose des solutions de sécurité sans abonnement, garantissant une protection sans frais récurrents. Chaque achat est accompagné d’une garantie de 2 ans et d’un support client 24/7, offrant ainsi une sécurité accrue aux utilisateurs.

Récapitulatif technique

Résolution : 4K UHD (8MP)

: 4K UHD (8MP) Capacité de la batterie : 20 000 mAh

: 20 000 mAh Enregistrement continu : 12 heures par jour, jusqu’à 8 jours sur une seule charge

: 12 heures par jour, jusqu’à 8 jours sur une seule charge Autonomie en veille : jusqu’à 500 jours

: jusqu’à 500 jours Vision nocturne couleur : Technologie ColorX, objectif F1.0, capteur 1/1,8’’

: Technologie ColorX, objectif F1.0, capteur 1/1,8’’ Pré-enregistrement : Capture de 10 secondes avant détection de mouvement

: Capture de 10 secondes avant détection de mouvement Couverture : Rotation de 355° et inclinaison de 90°

: Rotation de 355° et inclinaison de 90° Détection AI : Distinction entre personnes, véhicules et animaux

: Distinction entre personnes, véhicules et animaux Personnalisation des zones de détection : Ajustement des zones d’alerte

: Ajustement des zones d’alerte Prix : 209,99 USD (caméra seule), 229,99 USD (avec panneau solaire)

: 209,99 USD (caméra seule), 229,99 USD (avec panneau solaire) Garantie : 2 ans, extension de 6 mois avec enregistrement produit

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.