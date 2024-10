Apple Pay : 10 ans d’innovation dans le paiement mobile et de nouvelles fonctionnalités.

Apple Pay est aujourd’hui une solution incontournable pour les paiements mobiles, marquant 10 ans de service depuis son lancement. Cette technologie a transformé la manière dont nous effectuons des transactions, avec un accent mis sur la sécurité et la commodité.

Apple continue d’étoffer son catalogue de services avec des innovations telles que l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans Apple Wallet, qui réunit cartes de paiement, clés, identités et bien plus encore.

Apple Pay : une évolution constante dans le domaine des paiements mobiles

Depuis son lancement en 2014, Apple Pay n’a cessé d’élargir son offre, devenant accessible dans 78 marchés et prenant en charge diverses formes de paiement, incluant les cartes de crédit, les débits, ainsi que les paiements par récompenses et en plusieurs fois. Cette évolution témoigne de la volonté de Apple de rendre les transactions mobiles plus flexibles et accessibles.

A relire : Le paiement par QR code cartonne en Asie-Pacifique. Le paiement par QR code semble prendre de l’ampleur dans la région Asie-Pacifique. De fait, dans certains pays, le paiement se fait désormais par smartphone, mais surtout par QR Code.

Récemment, Apple a introduit des options permettant aux utilisateurs de lier des cartes de fidélité et d’utiliser des récompenses directement via Apple Pay. Cette nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs plus de possibilités pour maximiser les avantages de leurs paiements, enrichissant l’expérience d’achat et simplifiant l’accès aux programmes de fidélité.

La sécurité au cœur de l’écosystème Apple Pay

La sécurité est un pilier central de Apple Pay. En s’appuyant sur des technologies telles que le Touch ID, le Face ID et le chiffrage, la marque enrichit son système de manière à protéger les données personnelles des utilisateurs. Le système ne stocke ni les numéros de cartes sur les appareils ni sur les serveurs d’Apple, renforçant ainsi la sécurité des transactions.

Apple a également intégré des notifications en temps réel pour chaque transaction effectuée via Apple Pay. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de surveiller leurs paiements instantanément, renforçant encore davantage la transparence et la sécurité des transactions.

L’expansion des possibilités avec Apple Wallet

Apple développe son assortiment en offrant des options telles que le stockage de clés numériques, d’identités et de billets de transport dans Apple Wallet. Cela fait d’Apple Wallet une solution complète et sûre, permettant aux utilisateurs de remplacer de plus en plus leurs portefeuilles physiques. En élargissant les fonctionnalités d’Apple Wallet, Apple montre sa détermination à créer une expérience utilisateur plus fluide et intuitive.

Les nouvelles fonctionnalités d’Apple Wallet incluent également la possibilité de stocker des documents d’identité officiels, tels que des permis de conduire et des cartes d’identité, dans certains états et pays participants. Cette fonctionnalité facilite les vérifications d’identité dans des contextes variés, notamment lors des voyages et des contrôles de sécurité.

Compatibilité élargie et nouvelles collaborations

Récemment, la marque propose de nouvelles variantes de son service en collaborant avec des partenaires comme Klarna et Affirm, permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements en plusieurs fois directement depuis Apple Pay. En outre, la compatibilité du service a été étendue à davantage de navigateurs que Safari, offrant plus de flexibilité pour les utilisateurs sur diverses plateformes.

En intégrant des solutions de paiement en plusieurs fois, Apple permet aux consommateurs de gérer leurs finances de manière plus souple, tout en maintenant une expérience de paiement fluide et sécurisée. Ces nouvelles collaborations montrent la volonté d’Apple d’élargir son offre de services pour mieux répondre aux besoins financiers variés des utilisateurs.

Apple Pay et l’intégration avec les services du quotidien

Avec l’élargissement des fonctionnalités de Apple Pay et d’Apple Wallet, la marque diversifie ses collections en rendant le paiement mobile disponible dans davantage de contextes du quotidien. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais utiliser Apple Pay pour payer des trajets en transport public dans de nombreuses grandes villes, offrant une solution pratique et rapide pour les déplacements.

De plus, Apple a récemment introduit la possibilité d’utiliser Apple Pay pour effectuer des paiements via des navigateurs tiers, élargissant ainsi les options pour les utilisateurs qui préfèrent d’autres navigateurs à Safari. Cette compatibilité accrue rend Apple Pay accessible à un public encore plus large, augmentant ainsi son adoption globale.

Récapitulatif technique

Disponibilité dans 78 marchés

Paiement en plusieurs fois avec Klarna et Affirm

Compatibilité avec Touch ID et Face ID

Stockage des clés, identités et billets dans Apple Wallet

Chiffrement des transactions pour une sécurité renforcée

Notifications en temps réel pour chaque transaction

Stockage de documents d’identité officiels dans certains pays

Paiement dans les transports publics avec Apple Pay

Compatibilité élargie avec des navigateurs tiers

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.