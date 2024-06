OpenRun Pro EK1 : Édition Limitée de SHOKZ en Collaboration avec Eliud Kipchoge

L’OpenRun Pro EK1 est lancé grâce à une collaboration entre SHOKZ et le marathonien Eliud Kipchoge. Ce modèle, disponible en 5000 exemplaires, sera mis en vente à partir du 27 juin 2024 sur le site de la marque.

SHOKZ est reconnu pour ses casques à oreillettes ouvertes, offrant des produits permettant de rester connecté à son environnement tout en écoutant de la musique. Cette édition limitée enrichit la gamme de produits de la marque.

OpenRun Pro EK1, Un Casque Inspiré par Eliud Kipchoge

Le casque OpenRun Pro EK1 représente une collaboration entre SHOKZ et Eliud Kipchoge, multiple recordman et champion olympique. Le design du casque, gris et orange avec le logo de la NN Running Team, vise à refléter la performance et la résilience. Kipchoge a contribué à la conception de ce casque, adapté aux besoins des athlètes.

A relire : OpenSwim Pro : La Nouvelle Révolution de SHOKZ dans l’Univers des Casques à Conduction Osseuse SHOKZ, connu pour ses casques à conduction osseuse, présente l’OpenSwim Pro. Ce casque de sport hybride, compatible Bluetooth et MP3, et étanche est une première pour la marque, marquant une étape significative…

L’OpenRun Pro EK1 est destiné à offrir confort et sécurité pendant les séances d’entraînement, même les plus intenses.

Caractéristiques Techniques de l’OpenRun Pro EK1

L’OpenRun Pro EK1 utilise la technologie de conduction osseuse, qui transmet le son via les os du crâne. Les écouteurs disposent d’une autonomie de 10 heures, adaptée aux entraînements prolongés. Ils sont résistants à l’eau (certification IP67), et intègrent une connectivité Bluetooth 5.0 pour une connexion stable et une qualité audio optimisée. Ces caractéristiques visent à répondre aux attentes des utilisateurs sportifs.

Prix et Disponibilité.

Disponible à partir du 27 juin 2024, l’OpenRun Pro EK1 sera proposé au prix de 189,95 €. Avec 5000 exemplaires disponibles, dont 168 en France, cette édition limitée cible les amateurs de sport et de technologie. Cette initiative marque le début d’une collaboration entre SHOKZ et Eliud Kipchoge, qui a également participé au développement du futur OpenRun Pro 2, prévu pour septembre 2024.

Récapitulatif Technique de l’OpenRun Pro EK1