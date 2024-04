Nouvelles liseuses Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour.

Avec les nouvelles Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour, Rakuten Kobo dévoile ses toutes premières liseuses couleur E Ink. Une avancée dans le monde des liseuses qui jusqu’ici étaient des solutions visuelles en noir et blanc (dégradé de gris).

Rakuten Kobo s’inscrit comme une référence dans le secteur des liseuses électroniques, proposant des appareils qui allient technologie et confort de lecture. La sortie des liseuses Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour introduit une nouvelle dimension dans la gamme de produits de la marque, offrant une expérience de lecture en couleur grâce à la technologie E Ink.

Technologie E Ink: Vers Une Lecture en Couleur Plus Confortable

Les modèles Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour représentent une évolution notable avec l’adoption de la technologie couleur E Ink Kaleido™ 3. Cette innovation permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de lecture enrichie en couleur, tout en maintenant les avantages des liseuses traditionnelles telles que la lisibilité en extérieur et l’autonomie de la batterie. La transition vers la couleur vise à améliorer l’expérience de lecture sans compromettre les aspects pratiques des liseuses.

Capacités de Stockage et Connectivité: Un Accès élargi aux Contenus

Les Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour marquent un progrès dans la capacité de stockage et la connectivité. Grâce à une mémoire importante et à la connexion Bluetooth®, ces liseuses permettent de stocker une large bibliothèque de livres numériques et d’accéder à des livres audio, facilitant ainsi la lecture dans divers formats. L’accessibilité accrue à la librairie Kobo.com et à d’autres services en ligne assure une expérience de lecture diversifiée et adaptée aux besoins de chacun.

Engagement Environnemental: Durabilité et Conception Écoresponsable

L’engagement de Kobo pour l’environnement se reflète dans la conception des Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour. En intégrant des matériaux recyclés et en proposant des options de réparabilité, Kobo souligne son engagement envers des pratiques durables. Les SleepCovers, fabriquées à partir de matériaux entièrement recyclés, complètent cette approche en offrant des accessoires à la fois pratiques et respectueux de l’environnement.

Fonctionnalités d’Annotation: L’Écriture Manuscrite Sur Liseuse

La Kobo Libra Colour se distingue par sa compatibilité avec le Kobo Stylus 2, permettant une expérience d’annotation et de prise de notes directement sur l’appareil. Cette fonctionnalité répond aux besoins des lecteurs qui souhaitent interagir plus activement avec leurs lectures, en prenant des notes ou en surlignant des passages importants, offrant ainsi une plus-value significative à l’expérience de lecture numérique.

Prix et Disponibilité.

Les Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour seront disponibles à partir du 30 avril 2024, avec des prix fixés à 229,99€ pour la Libra Colour et à 159,99€ pour la Clara Colour.