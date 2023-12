Galaxy Book4, le Plus Puissant des Galaxy Book selon Samsung.

Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, il est essentiel de rester à la pointe de l’innovation. C’est dans cet esprit que Samsung sort le Galaxy Book4, la dernière merveille de technologie signée par le constructeur coréen.

Avec ce nouvel ordinateur portable, la marque coréenne revient sur un segment ou elle est présente depuis plusieurs années. L’occasion avec l’arrivée des nouveaux processeurs Intel de sortir un nouveau PC portable.

Performance inégalée et Puissance de Traitement

Le Galaxy Book4 est équipé d’un processeur Intel de dernière génération, garantissant rapidité et efficacité. Que vous soyez un professionnel en quête de performance ou un créatif en besoin de puissance, ce nouveau Galaxy Book4 a pour objectif de répondre à toutes vos attentes. Il promet un usage multitâche et de travailler, de jouer et de créer sans aucune limite. Pour ce faire, Samsung a opté pour un Intel® Core™ Ultra 9 et une carte NVIDIA® GeForce RTX™ 4070.

Le Galaxy Book4 Ultra est également doté d’un système de refroidissement amélioré pour réduire au maximum la surchauffe. Pour ce faire, le constructeur a conçu une chambre à vapeur 11 % plus large et un double ventilateur avec un espacement irrégulier des pales. Cette dernière fonction a pour but de réduire la chaleur et le bruit du ventilateur.

Connectivité Avancée et Fonctionnalités Innovantes

Samsung a doté le Galaxy Book4 de fonctionnalités innovantes et d’une connectivité avancée. Compatible avec la 5G, il offre une connexion ultra-rapide, vous permettant de rester connecté où que vous soyez. De plus, avec ses multiples ports et sa connectivité sans fil, le Galaxy Book4 se synchronise facilement avec tous vos appareils, pour une expérience utilisateur harmonieuse et intégrée. On notera la présence également du WiFi dernier cri et du Bluetooth.

Une Autonomie Révolutionnaire pour une Liberté Sans Limites

L’autonomie de la batterie du Galaxy Book4 est simplement révolutionnaire. Samsung a en effet optimisé la consommation énergétique de son ordinateur pour offrir une autonomie plus importante. En outre, Samsung annonce un chargeur de 140W qui permet de charger 55% l batterie en seulement 30 minutes.

On notera également la présence de l’écran Dynamic AMOLED 2X ainsi que la technologie Vision Booster qui améliore automatiquement la visibilité et la reproduction des couleurs dans des conditions de forte luminosité. Samsung intègre également une Technologie antireflet. Enfin cerise sur le gâteau, l’écran est également tactile.

Prix et Disponibilité.

La gamme Galaxy Book4 sera progressivement disponible sur certains marchés, à commencer par la Corée en janvier 2024 et arrivera très vite chez nous, Samsung annonce février 2024.