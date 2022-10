Lightstrip Hue Play Gradient pour PC, de la lumière pour les gamers.

Signify et Philips annonce la sortie de Lightstrip Hue Play Gradient pour PC, une nouvelle solution de luminaire interactif qui entre dans la gamme Philips Hue Entertainment et qui a pour fonction de donner une dimension de plus lorsque vous jouez à vos jeux préférés.

Si vous suivez un peu les nouvelles technologies ou que vous trainez dans les magasins d’électro vous n’êtes pas sans connaitre la gamme Philips Hue, et les téléviseurs Philips qui intègrent la technologie Ambilight.

De fait, la marque propose toute une gamme dédiée à ce type de luminaire qui a pour fonction de créer une atmosphère lumineuse lorsque vous regardez un film, une série…et désormais même quand vous jouez.

Lightstrip Hue Play Gradient, dédié aux gamers avant tout !

Cette nouvelle solution proposée par Philips, Lightstrip Hue Play Gradient, se compose d’un à trois bandeaux lumineux pour moniteurs et dotés de la technologie Gradient. Ce nouveau bandeau de LED garde le même esprit que le système Ambilight des téléviseurs Philips ou du Light Tube que la marque avait dévoilé en octobre dernier.

Le principe est de venir placer le ou les bandeaux lumineux à l’arrière de votre moniteur ou de vos moniteurs pour ensuite les associer à l’application Hue Sync. Une application disponible gratuitement pour Mac et PC sous Windows.

Une fois associés, il sera possible de configurer soit des scénarii soit de laisser faire le système pour élargir l’ambiance de vos jeux à l’extérieur de l’écran comme le montre Philips sur la photo. Il sera ainsi possible comme pour votre salon avec un téléviseur Ambilight d’immerger toute la pièce dans l’atmosphère du jeu auquel vous jouez.

Des bandeaux qui viendront se fixer à l’arrière du/des moniteur(s) tout simplement. À noter que Philips propose deux tailles de 24/27’’, 32/34’’. La marque propose également son Lightstrip Hue Play Gradient pour des configurations de 3 moniteurs 24/27’’.

Prix et Disponibilité.

Les Lightstrip Hue Play Gradient sont d’ores et déjà commercialisés et proposés à partir de 149,99€.