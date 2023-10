NeoBuds Pro 2, les nouveaux écouteurs True Wireless d’Edifier.

La marque Edifier nous annonce via ses réseaux sociaux l’arrivée des Edifier NeoBuds Pro 2. Une nouvelle paire d’écouteurs True Wireless qui fait suite aux précédents modèles de la marque le NeoBuds Pro. Quoi de neuf pour ces nouveaux venus ?

Edifier est une marque spécialisée dans le segment de l’audio haut de gamme et de qualité. La marque qui propose des enceintes audio de salon et des casques audio revient cette fois dans le domaine des casques audio et plus particulièrement dans celui des écouteurs sans fil.

NeoBuds Pro 2, une deuxième génération qui hérite de la première.

Les nouveaux écouteurs True Wireless NeoBuds Pro 2 d’Edifier sont là ! Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil de deuxième génération offrent un son stéréo de haute qualité avec une connectivité Bluetooth 5.0. Ils sont équipés de haut-parleurs de 13 mm et prennent en charge les codecs audio AAC et SBC pour une expérience d’écoute exceptionnelle.

Niveau design, on retrouve ici avec ce modèle des écouteurs de type « tigette » et qui embarque une certification IP54. Les écouteurs NeoBuds Pro 2 sont dotés de zones tactiles sensibles qui vous permettent de contrôler la lecture de la musique, de passer des appels, d’activer l’assistant vocal et plus encore en appuyant simplement sur les écouteurs. Pas besoin de sortir votre téléphone.

Les écouteurs True Wireless NeoBuds Pro 2 d’Edifier sont dotés de nombreuses caractéristiques techniques de pointe qui en font des écouteurs haut de gamme comme la technologie Immersive Spatial sound with Headtracking ou encore le support du protocole LDAC.

ANC pour plus de clarté audio.

Les écouteurs NeoBuds Pro 2 sont dotés d’une solution ANC intégrant 4 micros à réduction de bruit. Les écouteurs NeoBuds Pro 2 offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie sur une seule charge, tandis que le boîtier de charge portatif peut étendre la durée de lecture totale à 32 heures. Cela vous permet de profiter de votre musique pendant de longues périodes sans avoir à recharger. La recharge rapide USB-C vous permet de recharger complètement les écouteurs en 1,5 heure.