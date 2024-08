OnePlus Open : Découvrez la nouvelle variante Crimson Shadow

Le OnePlus Open s’enrichit d’une nouvelle variante de couleur appelée Crimson Shadow, ajoutant une touche élégante et distinctive à la gamme de smartphones pliables de la marque.

OnePlus, connue pour ses smartphones alliant haute performance et design soigné, continue d’élargir son catalogue avec des innovations ciblées, répondant ainsi aux besoins diversifiés de sa clientèle.

Une nouvelle couleur pour le OnePlus Open : Crimson Shadow

La marque étoffe son catalogue avec l’introduction de la nouvelle couleur Crimson Shadow pour le OnePlus Open. Ce choix esthétique s’ajoute à la palette déjà disponible, offrant aux utilisateurs une option de plus pour personnaliser leur appareil. La couleur Crimson Shadow se distingue par sa teinte profonde et sophistiquée, conçue pour capturer l’attention tout en restant élégante. Ce nouvel ajout témoigne de la volonté de OnePlus de diversifier ses collections tout en proposant des produits qui répondent aux attentes de ses utilisateurs en matière de style et de technologie.

Caractéristiques techniques du OnePlus Open

Le OnePlus Open se présente comme un smartphone pliable doté de caractéristiques techniques de haut niveau. Avec un écran principal AMOLED de 7,82 pouces, il offre une expérience visuelle immersive, idéale pour la consommation de contenu multimédia et les jeux. Son écran externe de 6,31 pouces permet une utilisation confortable lorsque l’appareil est fermé. Ce modèle est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, assurant des performances fluides et rapides, même pour les tâches les plus exigeantes. Le OnePlus Open est également doté de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne, offrant ainsi suffisamment d’espace pour les applications, les photos, et les vidéos.

En ce qui concerne la photographie, le OnePlus Open est muni d’un système de caméra triple avec un capteur principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 48 MP, et un téléobjectif de 64 MP. Ce système de caméra permet une grande polyvalence dans la prise de photos, que ce soit pour des paysages ou des portraits. Le téléphone est alimenté par une batterie de 4 805 mAh et prend en charge la charge rapide à 67W, permettant ainsi de recharger l’appareil en un temps réduit.

Date de sortie et prix du OnePlus Open Crimson Shadow

La nouvelle variante de couleur Crimson Shadow du OnePlus Open est déjà disponible à la vente. Cependant, OnePlus n’a pas encore communiqué de détails spécifiques sur le prix de cette version. Il est donc recommandé de vérifier les plateformes de vente officielles pour obtenir des informations actualisées concernant le prix.

Récapitulatif technique

Écran principal : AMOLED 7,82 pouces

: AMOLED 7,82 pouces Écran externe : 6,31 pouces

: 6,31 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Caméra principale : Triple caméra (48 MP + 48 MP ultra grand-angle + 64 MP téléobjectif)

: Triple caméra (48 MP + 48 MP ultra grand-angle + 64 MP téléobjectif) Batterie : 4 805 mAh

: 4 805 mAh Charge rapide : 67W

: 67W Couleur : Crimson Shadow

