Netgear WAX620, la solution Wi-Fi 6 pour les entreprises.

Avec ce nouveau Netgear WAX620, la marque bien connue de nos services propose une nouvelle solution Wi-Fi à base de Wi-Fi 6. Mais cette fois, cette nouvelle solution réseau WLAN est destinée au secteur des professionnels.

Si vous êtes un lecteur assidu de notre site, il n’est plus nécessaire de vous présenter N Netgear. En effet, cette marque fait souvent présence sur notre site et pour cause. La marque est devenue après plusieurs années, une référence dans le monde des produits grand public en matière de solution sans fil Wi-Fi.

En outre, la marque propose également des solutions dédiées au marché SMB professionnel. C’est notamment le cas avec ce nouveau venu dans sa gamme.

Netgear WAX620 des débits jusqu’à 3,6Gbit/s en Wi-Fi.

Avec ce nouveau point d’accès Wi-Fi, Netgear entend proposer une solution robuste en matière de Wi-Fi pour les petites entreprises qui souhaitent avoir une bonne couverture réseau en matière de Wi-Fi.

Pour ce faire, Netgear a équipé son point d’accès Wi-Fi Netgear WAX620 d’une solution Wi-Fi 6 double bande capable d’opérer sur 8 flux simultanément grâce à une solution MU-MIMO 4×4. En outre, le Netgear WAX620 est équipé d’un port Ethernet Gigabit qui supporte le PoE. Comprenez par là qu’il ne sera pas nécessaire de prise de courant pour alimenter le point d’accès Wi-Fi.

Jusqu’à 75 utilisateurs simultanés.

La force de ce type de boitier ne réside pas seulement sur la bande passante qu’il propose et sur la portée. En effet, le Netgear WAX620 propose un débit de 3.6Gbps (2,4 Gbit/s dans la bande 5 GHz Et 1,2 Gbit/s en 2,4 GHz).

En outre, Netgear annonce une capacité de 256 du Nombre maximum d’utilisateurs et pas moins de 75 utilisateurs capables de se connecter simultanément.

Un back office de contrôle !

Ce Netgear WAX620 est compatible et pourra se greffer sur un réseau Wi-Fi déjà mis en place par d’autres boitiers Netgear WAX620. Par ailleurs, Il sera possible pour les propriétaires de se connecter dans le Cloud et avoir un accès sur le point d’accès peu importe où ils se trouvent. Il sera ainsi possible de voir le nombre d’utilisateurs connectés, le trafic utilisé par ces utilisateurs. De même il sera possible de configurer l’antenne, supprimer l’accès à certains utilisateurs.

Pour les plus exigeants en caractéristiques techniques, on vous invite à aller lire le fichier PDF de l’appareil directement sur le site Netgear.