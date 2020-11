À l’occasion des fêtes de fin d’année, SUUNTO customise quelques modèles phares pour les rendre encore plus tendance. Pour ce faire, la marque nous dévoile les SUUNTO 3 et SUUNTO 7 Christmas Edition.

Vous suivez l’activité des montres connectées sur notre site ? Alors vous n’êtes pas sans connaitre la marque SUUNTO. En effet, ce n’est pas la première fois que l’on parle des montres de cette marque qui s’est résolument orientée vers la montre connectée dédiée au sportif, à ceux qui font trekking.

Nous avons d’ailleurs déjà testé certains modèles de la marque en détail.

SUUNTO 3 et SUUNTO 7 Christmas Edition, quoi de plus ?

Avec l’arrivée des fêtes, l’occasion est facile pour les marques de sortir une édition « spéciale Noel » de leur produit. Et c’est ce que nous propose SUUNTO.

D’un point de vue technique, ces modèles sont identiques à leurs homologues. La petite touche Noël se fera surtout sur l’aspect design.

Ainsi, cette édition spéciale hérite tout d’abord d’un nouveau bracelet unique. Un bracelet textile en microfibres qui selon la marque évacue l’humidité plus vite et plus facilement.

En outre, la modification se fait aussi au niveau du cadran avec cette fois des boutons et la boucle de la montre, avec finition couleur sable sur la SUUNTO 3 et métallique sur la SUUNTO 7. Un aspect couleur sable sur la SUUNTO 3 qui donne un style en adéquation avec la période de Noel qui approche.

Comme nous vous le disions plus haut, pour la partie technique on retrouve toutes les fonctions des versions standard comme le calcul des calories. Mais aussi, le nombre de pas effectué sur la journée. Soit ses 70 modes sportifs et son système de cartographie accessible hors ligne.

Bref, vous l’aurez compris, si vous avez dans votre entourage un sportif qui n’est pas encore équipé, alors ces SUUNTO 3 et SUUNTO 7 Christmas Edition pourrait bien être un cadeau sympa à glisser sous le sapin.