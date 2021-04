Attention, le nouveau moto e7i power débarque !

Lenovo annonce la sortie du tout nouveau moto e7i power. Un téléphone qui franchit à peine la barre des 100€ et qui propose un écran de 6.5 pouces et une batterie de 5000 mAh.

moto e7i power, un nouveau dans la gamme moto e…

Lenovo n’en est pas à son premier coup d’essai pour ce qui est de sa gamme de smartphones estampillée « moto e ». En effet, la marque proposait en 2019, son Motorola Moto E6. Puis arriva en novembre 2020, le Motorola moto e7.

Cette fois c’est une nouvelle édition à seulement 119€ qui arrive dans la gamme avec le fraichement annoncé moto e7i power. Un modèle qui aux dires de la marque (pour rappel, Lenovo a acheté la licence pour smartphone Motorola) joue la carte de la photo et de l’autonomie.

Tout d’abord, parlons de l’autonomie de ce moto e7i power.

Il est vrai que pour un modèle d’entrée de gamme, Lenovo a été généreux en intégrant une batterie de 5 000 mAh. Une batterie qui est à même de fournir à ce téléphone une autonomie de 76 heures pour du streaming audio en ligne.

De plus, la marque annonce 14 heures d’autonomie pour la vidéo, 12 heures de surf sur le web. Et ce, avec seulement une seule recharge. Le moto e7i power serait même en mesure d’avoir deux jours d’autonomie.

Pour ce qui est de l’écran, Lenovo a opté pour un écran Max Vision HD+ de 6,5 pouces au format 20:9. Le tout est propulsé par un processeur 2,0 GHz à huit cœurs et est équipé d’une capacité de stockage de 32 Go. Capacité extensible jusqu’à 1To via une carte microSD.

Quid de la photo ?

Le nouveau moto e7i power embarque un appareil photo principal de 13 MP. Ce capteur est doté d’une mise au point rapide et d’un autofocus à détection de phase. Le mode Macro Vision permet un zoom 4x. Enfin, pour les selfies, la caméra frontale est équipée d’un capteur central (goulette d’eau) de 5MP.

Dernier détail intéressant, le capteur d’empreinte placé à l’arrière est placé discrètement sur le logo du téléphone.

Prix et disponibilité.

Le moto e7i power est disponible à partir d’aujourd’hui dans les couleurs Tahiti Blue et Coral Red, à un prix de vente conseillé de 119,99 €.