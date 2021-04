Moto G50, la 5G pour pas trop cher par Lenovo ?

Avec ce nouveau Moto G50 dans la gamme des « moto G », Lenovo se lance à son tour dans la vente de smartphone 5G se situant dans le milieu de gamme. Un nouveau venu qui tentera de séduire ceux qui veulent la 5G à un prix pas trop cher.

On vous l’annonçait l’année passée, et Lenovo le confirme à son tour. 2021 sera bien la renaissance du smartphone avec l’arrivée des smartphones 5G. Il est vrai que le marché du smartphone était depuis quelques années en déclin. Il faut dire que peu d’avancées majeures ne justifiaient vraiment le remplacement d’un smartphone après un an.

Les constructeurs de smartphones comptaient donc sur la 5G pour relancer leurs ventes. En effet, l’arrivée de la 5G est une bonne raison de changer de téléphone.

Moto G50, 5G et Qualcomm Snapdragon 480.

Le moto G50 est le nouveau fer de lance de la 5G pas trop cher chez Lenovo. Ainsi ce téléphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 480 avec modem 5G. Un processeur qui pourra compter aussi sur 4Go de mémoire vive. L’écran du smartphone est un écran IPS HD+ d’une taille de 6.5 pouces. Il est au format 20 :9 et propose un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Tout comme pour le nouveau moto e7i power, ce smartphone hérite d’une batterie de 5000mAh pour une plus grande autonomie. La capacité de stockage elle est de 64 Go extensibles à 1To grâce au lecteur de carte MicroSD.

5G, Wi-Fi, Bluetooth…

Ce nouveau venu, le moto G50, hérite grâce à sa plateforme Qualcomm de la 5G. De quoi séduire ceux qui veulent changer de smartphone pour profiter pleinement de la 5G. Il est également bien fourni en matière de Wi-Fi avec les normes 802.11 a/b/g/n/ac. Seul le WiFi 6 est manquant. Niveau Bluetooth on a droit à Bluetooth 5.0 avec le support des protocoles A2DP, LE. Le NFC est lui aussi présent.

Pour ce qui est de la photo, on trouve un capteur 48MP, un second de 5MP (mode macro) et un 2MP pour l’effet bokeh. L’IA du téléphone propose également plusieurs modes de prise de vue. Pour ce qui est de la façade avant, un capteur de 13 MP est présent pour permettre de faire des selfie dans de bonnes conditions.

Prix et disponibilité.

Le Motorola moto G50 sera disponible mi-avril et sera proposé au prix de 249€.