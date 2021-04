EyeRide, la réalité augmentée connectée pour votre casque de moto.

Avec EyeRide, la start-up EyeLights toulousaine lance la seconde génération de son produit phare qui améliore la sécurité des motards. Une solution de réalité augmentée connectée associé à votre smartphone.

Lorsqu’on est automobiliste, on nous dit souvent qu’il faut avoir les yeux sur le parebrise et non pas sur son smartphone. Il faut dire qu’en voiture les écrans des tableaux de bord pour le GPS et autre sont des outils fort utiles lors de déplacements. Mais qu’en est-il pour les motards qui utilisent eux leur smartphone ?

En effet, bizarrement les solutions high-tech destinées aux motards ne sont pas nombreuses. Peut-être parce que parmi les « inventeurs », peu son des motards. A moins que ce ne soit lié au fait que pour un motard ce qui compte c’est de se promener au guidon de son gros cube pour des balades aux calmes.

Bon, ce n’est pas non plus que c’est le désert en la matière. D’ailleurs on vous avait présenté en janvier dernier Clic Light. On vous avait aussi parlé de Woolf-Moto Intelligent Drive. Mais c’est vrai que les dispositifs ne sont pas nombreux.

EyeRide, quand votre casque devient connecté et futuriste.

EyeRide est un système d’affichage tête haute (Head Up Display) qui réinvente le pilotage moto. En effet, avec ce dispositif fixé à votre casque, vous voilà doté d’une solution de réalité augmentée qui vous permettra d’avoir non seulement un aperçu sur la route, mais aussi sur les informations dont vous avez besoin.

Ainsi, il s’agit d’un accessoire connecté, qui se clipse sur n’importe quel casque de moto. En outre, il est doté du contrôle vocal et du plus petit affichage au monde. En effet, EyeRide est doté d’un écran nano-OLED capable d’afficher Waze, Google Maps et aide à la navigation directement dans le champ de vision du pilote.

Connectivité Bluetooth avec votre smartphone.

Le dispositif EyeRide est équipé d’une connexion Bluetooth pour se connecter à votre smartphone. Pour ce faire, il faudra installer l’application sur son smartphone. Une fois l’application installée, il sera possible de configurer l’affichage de l’EyeRide pour afficher vos applications telles que Google Maps, Waze, Spotify, Deezer, YouTube Music etc.

Ainsi, il vous sera possible de suivre le trajet de Waze sans avoir les yeux rivé sur votre smartphone qui est fixé sur le guidon de votre moto. Et ce sans que votre vue ne soit pas non plus trop masquée par la réalité augmentée.

EyeRide, Installation aisée et peu encombrante.

Le dispositif spécialement étudié pour es motard est relativement compact et vient se fixer sur la visière solaire. Il est raccordé à une batterie qui elle vient se fixer sur le casque. Le tout se recharge via un port USB-C. La connexion se fait quant à elle au travers d’une connexion Bluetooth 5.0.

La start-up EyeLights toulousaine fournit également un kit audio et une télécommande qui permettront de rester en contact par exemple avec d’autres motards. Il sera en outre également possible de prendre un appel entrant.

Prix et disponibilité.

L’EyeRide est d’ores et déjà disponible depuis le site de la marque. Il est commercialisé au prix de 399€ TTC. À noter que le pack qui inclut une télécommande Bluetooth est proposé au prix de 499€.