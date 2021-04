Test : CREATIVE Outlier AIR V2.

Avec son Sony BRAVIA XR MASTER-série A90J OLED, le constructeur japonais annonce qui est le premier téléviseur à intelligence cognitive au monde. Un téléviseur doté également de Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth…

Let’s go !

Ce qui nous intéresse vraiment ce sont les produits qu’ils créent maintenant ! Il est bon de savoir que c’est une marque qui a su s’adapter au fil des décennies. C’est une preuve d’agilité et d’écoute actives des différents besoins des consommateurs. Mais ce n’est pas ce qui nous stimule en ce moment. Là je suis impatient de vous parler des CREATIVE Outlier AIR V2, des écouteurs intraauriculaire sans fil , de leurs qualités et de leurs défauts.

Devons-nous vraiment présenter CREATIVE ? Société créée en 1981 à Singapour ? Créatrice de la fameuse carte son Sound Blaster qui a révolutionné le monde audio dans la micro informatique, et bla bla bla et bla bla bla.

Aujourd’hui nous restons dans le monde audio mais pas celui des PC, nous allons nous concentrer sur celui des écouteurs Bluetooth, étanches et tactiles. Roulement de tambours … Je vous présente les CREATIVE Outlier AIR V2 ! (bon en même temps tout était déjà dans le titre …)

Depuis de l’eau est passée sous les ponts et la marque est toujours là, en tête des hits parades. Rien que çà, c’est déjà un exploit.

