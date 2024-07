Lenovo Tab Plus: La tablette Android qui fait aussi office d’enceinte Bluetooth

Lenovo vient de dévoiler la Lenovo Tab Plus, une tablette Android innovante de 11,5 pouces qui combine des fonctionnalités de divertissement audio de haute qualité avec celles d’une tablette traditionnelle.

Lenovo, un leader mondial dans la fabrication de PC et de dispositifs intelligents, enrichit sa gamme de produits avec la nouvelle Tab Plus, une tablette qui se distingue par sa capacité à servir d’enceinte Bluetooth.

Une expérience audio immersive avec la Lenovo Tab Plus

La Lenovo Tab Plus révolutionne le marché des tablettes avec ses huit haut-parleurs, dont quatre tweeters et quatre woofers, optimisés par la technologie Dolby Atmos. Cette configuration permet une qualité sonore immersive. En outre, la tablette peut se transformer en enceinte Bluetooth, permettant de diffuser de la musique à partir d’un autre appareil connecté sans fil.

A relire :

Caractéristiques techniques de la Lenovo Tab Plus

Sous le capot, la Lenovo Tab Plus est équipée d’un processeur MediaTek Helio G99 et de 8 Go de RAM, ce qui assure une performance fluide pour les tâches quotidiennes. L’écran de 11,5 pouces offre une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, idéal pour le streaming et le visionnage de contenus. Avec une batterie de 8600 mAh, elle promet jusqu’à 12 heures d’autonomie en utilisation continue et se recharge rapidement grâce à la technologie de charge rapide de 45W.

Conception et portabilité

La Lenovo Tab Plus inclut également un support intégré qui facilite son utilisation en mode Bluetooth speaker. Pour les amateurs d’écoute privée, elle conserve une prise jack 3,5 mm, assurant une compatibilité avec les casques audio standards. Bien que les puissants haut-parleurs augmentent son épaisseur à 13,58 mm, contre 7,77 mm pour une tablette standard, cette caractéristique est compensée par ses capacités audio impressionnantes.

Disponibilité et prix

Lenovo n’a pas encore dévoilé tous les marchés de lancement, mais la Lenovo Tab Plus sera disponible à partir de 289,99 USD, ce qui en fait une option attractive pour ceux qui recherchent une tablette polyvalente.

Récapitulatif technique