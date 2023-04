DIOBELL B12, DiO démocratise la sonnette connectée.

Avec le DIOBELL B12, la marque qui appartient à Chacon entend proposer une sonnette connectée à un prix accessible au grand public et une solution qui vous permettra d’interagir avec toute personne qui se présentera devant votre porte.

DiO propose depuis quelque temps toute une gamme de solutions et produits pour domotiser vous-mêmes votre maison selon vos besoins. Qu’il s’agisse de caméras intérieures ou extérieures ou encore des modules pour votre portail ou votre porte de garage, DiO entend proposer le plus de possibilités possible en matière de domotique. Et cette fois ça passe par la porte d’entrée avec cette nouvelle sonnette connectée.

DIOBELL B12, une sonnette connectée qui fait visiophone.

De fait, alors que nous avons publié une actualité sur la nouvelle sonnette connectée DIOBELL B11, avec cette nouvelle sonnette connectée la marque montre d’un cran. En effet, cette sonnette connectée propose plus de fonctions que la version DIOBELL B11. Tout d’abord, cette sonnette connectée vous permet non seulement d’être prévenu sur votre smartphone lorsque quelqu’un sonne à votre porte, mais aussi, et surtout, elle vous permet d’interagir avec cette personne. À la manière d’un visiophone.

A relire : DIOBELL B11, une nouvelle sonnette connectée chez DiO. Avec cette nouvelle DIOBELL-B11, la marque DiO propose une nouvelle solution domotique grand public avec cette sonnette connectée qui permet de répondre à la porte, peu importe l’endroit où vous êtes.

Dotée d’une caméra, d’un micro et d’un haut-parleur, il vous sera possible de communiquer avec la personne qui sonne à votre porte, et ce depuis n’importe quel lieu. De quoi permettre par exemple de donner des consignes au livreur ou dire à la personne que vous n’êtes pas chez vous et qu’elle repasse à l’heure de votre retour à la maison. Pour cela, l’utilisateur pourra compter sur une caméra qui propose une résolution de 640 *480.

Connectivité, carillon et batterie.

Alors, pour cette sonnette connectée DIOBELL B12, la marque DiO a opté pour du Wi-Fi 2.4 GHz. La sonnette est alimentée par une batterie d’une capacité de 2400 mAh. À noter qu’elle est également fournie avec un carillon à brancher sur une prise électrique murale. La portée entre le carillon et la sonnette peut atteindre 150 mètres.

Prix et Disponibilité.

La sonnette connectée DIOBELL B12 est disponible dès à présent en ligne au prix de 59.90€.