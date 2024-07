MagLight : Une Nouvelle Lumière Intelligente pour Téléphones et Caméras par Moonside

L’arrivée du MagLight apporte une nouvelle option dans le domaine des lumières intelligentes pour téléphones et caméras. Conçu pour être compatible avec MagSafe, il vise à améliorer l’expérience de photographie et de vidéographie mobile.

Moonside, la marque à l’origine du MagLight, est active dans le secteur des technologies lumineuses intelligentes. Avec ce nouveau produit, Moonside continue d’ajouter des solutions technologiques à son catalogue, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs de smartphones et de caméras.

MagLight : Une Lumière Intelligente pour Photographie et Vidéographie

Le MagLight de Moonside est conçu pour offrir un éclairage adapté aux appareils MagSafe. Il s’attache magnétiquement à un téléphone ou une caméra, assurant une fixation rapide et sécurisée. La lumière est contrôlable via une application, permettant un ajustement précis de l’intensité et des couleurs. En ajoutant cette référence, la marque développe son assortiment d’outils pour les créateurs de contenu.

A relire : WWDC24 : sortie de MacOS 18 et de la fonction « iPhone mirroring », piloter Votre iPhone Depuis Votre Mac. L’arrivée de « iPhone mirroring » sous MacOS 18 permet désormais de piloter votre iPhone directement depuis votre Mac, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs de la marque Apple.

Caractéristiques Techniques du MagLight

Le MagLight de Moonside se distingue par ses spécifications techniques. Il est équipé de 60 LED RGBWW, offrant une gamme complète de couleurs et une luminosité ajustable jusqu’à 800 lumens. Cette polyvalence permet de créer diverses ambiances lumineuses adaptées à différentes situations de prise de vue. La batterie rechargeable offre une autonomie de 8 heures à luminosité moyenne. Ce modèle enrichit la gamme du constructeur en proposant une option supplémentaire pour les utilisateurs.

Utilisation et Compatibilité

Le MagLight est conçu pour être utilisé avec les dispositifs compatibles MagSafe. Cette fonctionnalité garantit une compatibilité avec les iPhones récents, facilitant ainsi l’utilisation pour les utilisateurs d’Apple. L’application compagnon permet une personnalisation avancée, avec des options pour ajuster la température de couleur et synchroniser les lumières avec de la musique. Ce produit étend l’offre de solutions intelligentes pour les photographes et vidéastes.

Date de Sortie et Prix

Le MagLight est disponible en précommande sur Indiegogo, avec une livraison prévue pour les premiers contributeurs. Le prix de lancement est fixé à 99 USD. Ce lancement marque une étape dans l’évolution de la gamme du constructeur.

Récapitulatif Technique

MagLight : Données Techniques